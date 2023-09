Ovo je groblje za kućne ljubimce u Beogradu: Građani konačno mogu dostojanstveno sahraniti svoje ljubimce

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas novoizgrađeno Groblje za kućne ljubimce u Bloku 51 i tom prilikom poručio da je Beogradu već dugo bio potreban ovakav prostor kao i da Beograđani sada više nemaju potrebu da sahranjuju svoje ljubimce na mestima koja za to nisu predviđena.

Šapić je podsetio da su radovi na izgradnji groblja za kućne ljubimce bili uveliko u toku u vreme kada je preuzeo funkciju gradonačelnika.

- Ipak, bilo je raznih problema koji su odlagali radove, ali ono što je najvažnije je činjenica da je groblje kućnih ljubimaca završeno. Nakon završetka radova ovde postoji 839 grobna mesta u nizu na oko 1.000 kvadratnih metara. Deo groblja koji se nalazi u šumi ima kapacitet 730 mesta na 1.800 kvadrata. Takođe, postoji i vrt sećanja, odnosno ružičnjak, koji se prostire na 200 kvadratnih metara, te konačno prostor za zajedničko sahranjivanje na 1.300 kvadrata - rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, potreba za grobljem kućnih ljubimaca u Beogradu postoji već dugo vremena.

- Mislim da ćemo se vrlo brzo stvoriti potreba za još jednim ovakvim grobljem, pa ćemo morati da odaberemo novu lokaciju, najverovatnije u drugom delu grada. Beograđani sada više nemaju potrebu da sahranjuju svoje ljubimce na mestima koja za to nisu predviđena, poput parkova i šuma ili da odlaze na Kosmaj i Avalu - rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da je danas razgovarao sa ljudima na temu mačaka i pasa lutalica i dodao da će se oni koji istinski vole životinje zalagati i da se zaista strateški o njima i brinemo.

- To je sterilizacija i pravo odgajivačnicama da odgajaju i prodaju mladunce. U suprotnom dolazimo do velikog broja kućnih ljubimaca koji završavaju na ulicama. Takođe moramo da uložimo veća sredstva za azile i to je jedini ispravan način, odnosno sterilizacija, ulaganje u azile i poštovanje zakona *- naglasio je gradonačelnik i ponovio da se ovim činom omogućava vlasnicima da na dostojanstven način sahrane svoje kućne ljubimce.

Kada je reč o budućoj spalionici za kućne ljubimce, Šapić je istakao da će se ona nalaziti na Lešću. Tamo će, prema njegovim rečima, biti centralni krematorijum za kućne ljubimce. Takođe veruje, kako je rekao da ubudućnosti groblje kućnih ljubimaca na Bežanijskoj kosi neće biti jedino u gradu.

- Priča o medicinskom otpadu je najobičnija besmislica i jako je opasno kada se u javnost plasiraju takve gluposti i nepotrebno plaše građani - zaključio je gradonačelnik Šapić.