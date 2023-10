Počela grejna sezona u Beogradu, ekipe otklanjaju kvar na Banovom brdu

Zvanično je počela 58. grejna sezona u Beogradu i svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ su počeli proizvodnju toplotne energije i zagrevanje toplovodne mreže, izjavio je za Tanjug Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane" precizirajući da je jutros prijavljen veći kvar na Banovom brdu.

- Ovoga jutra imamo jedan malo veći kvar na Banovom brdu, jedna od četiri magistrale je van funkcije, mi smo već locirali gde je problem. Naše ekipe su na terenu. Ja ću danas u toku dana obići te radove i nadam se da će večeras građani dela Banovog brda dobiti ponovo toplotnu energiju i da će problem biti rešen - rekao je Vukić.

Iz Beogradskih elektrana apeluju na građane da u prvim danima grejne sezone, koja je počela juče, imaju strpljenja i da prijavljuju samo curenja vode iz instalacija i negrejanje celih zgrada.

Te vrste kvarova je moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.

- Juče u toku dana nismo imali većih kvarova i prijava. Broj prijava je bio i manji nego inače, da li zato što su Beogradske elektrane dobro pripremljene za ovu grejnu sezonu ili zato što možda i temperatura nije bila takva. Imali smo 504 prijave što je manje nego inače u Beogradskim elektranama - rekao je za Vukić.

Vukić je takođe preporučio da upravnici zgrada prijave probleme jer na taj način oni najbolje znaju da li celi objekti van sistema Beogradskih elektrana ili ne.

- Pozivam građane da ne prijavljuju pojedinačne kvarove - kvarove na pojedinačnim grejnim telima u svojim stanovima jer će prioritet imati ove dve situacije koje se prijavljuju beogradskom objedinjenom sevrisnom kol centru na broj 11-0-11 - rekao je Vukić.

On je podsetio da se grejna sezona završava 15. aprila prema Gradskoj Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, osim ukoliko vremenski uslovi ne budi bili drugačiji, odnosno ispod 12 stepeni nekoliko dana, kada se grejna sezona produžava sve do 3. maja.

- Temperatura u stanovima je 20 stepeni Celzijusovih - plus - minus jedan stepen prema toj istoj Odluci, a mi ćemo kontrolisati temperaturu u stanovima. Ukoliko temperatura biti niža mi ćemo kontrolisati i otkloniti kvarove - rekao je Vukić.

On objasnio da sistem Elektrana "u periodu od šest meseci apsolutno miruje" i da nije ni čudno što dođe do kvarova kao što je na Banovom brdu, ali da je to preduzeće spremn za to i brzo će ih otkloniti.

- Funkcionalne probe koje su trajale od 2. do 9. oktobra pokazale su da su naši sistemi i pogoni za proizvodnju toplotne energije u funkciji za grejnu sezonu - rekao je Vukić.