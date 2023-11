KO DUGUJE ZA INFOSTAN, OD DANAS IMA ŠANSU DA MU DEO OPROSTE!

Od danas počinju prijave za program pomoći države za otpisivanje dela duga zbog neplaćanja računa.

Naime, Grad Beograd i Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" od 1. novembra ove do 30. aprila iduće godine sprovode novu pomoć države, tj. akciju reprograma duga po najpovoljnijim uslovima za korisnike komunalnih usluga.

Svim građanima pružena je mogućnost da izmire dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 15 odsto.

Svi građani koji imaju dug zbog neplaćanja računa od 1. novembra ove godine moći će da reprogramiraju isti, i to prema uslovima koji njima odgovaraju. U zavisnosti od broja rata koje izaberu građanima će se obrisati i do 15 odsto glavnog duga.

Reprogramiranjem dugovanja zaustavlja se obračun kamate i obustavlja postupak izvršenja, pri čemu su obezbeđeni posebni uslovi i pogodnosti za sve kategorije korisnika, ističe se u saopštenju JKP "Infostan tehnologije".

Ova pomoć države, tj. akcija reprograma duga sprovodi se u skladu sa Zaključkom Gradskog veća Grada Beograda. U zavisnosti od broja rata koje izaberu građanima će se obrisati sa računa za Infostan i do 15 odsto.

Najveći otpis, ako dug platite odjednom

Svi građani koji reprogramiraju dugovanja mogu da odaberu broj mesečnih rata, uz umanjenje glavnog duga, odnosno računa i otpis kamate.

Ukoliko se odlučite na jednokratno plaćanje otpisuje vam se 15 odsto glavnog duga, dok za plaćanje na tri rate otpisuje se 12 odsto. Izmirenjem duga na šest rata otpisuje se 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 rata otpisuje pet procenata glavnog duga.

Penzioneri i korisnici socijalne pomoći imaće posebne pogodnosti. Posebne pogodnosti za reprogramiranje obezbeđene su za korisnike socijalnih davanja i penzionere.

I do 60 rata

Kako se navodi, korisnici socijalnih davanja mogu reprogramirati dug na maksimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje za 20 odsto od glavnog duga. Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata, na 24 rate se reprogramira dug od 30.000 do 50.000 dinara, dug od 50.000 do 200.000 dinara se reprogramira na 48 rata dok je za dug veći od 200.000 dinara omogućeno plaćanje na 60 rata.