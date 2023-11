Ovi delovi Vračara i Batajnice sutra su bez vode

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Kneza Stracimira (Vojvode Hrvoja), Politovoj, Mihajla Gavrilovića, od Gospodara Vučića do Sime Igumanova, i Sime Igumanova, od Kneza Stracimira (Vojvode Hrvoja) do Politove ulice, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako je saopšteno iz ovog komunalnog preduzeća, zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, istog dana od 8.30 do 18 časova vodu neće imati ni potrošači na neparnoj strani Ulice majora Zorana Radosavljevića, od Maksima Brankovića do Batajničkog druma.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800-11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju.

