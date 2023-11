'IMENA SIMBOLA GRADA NEĆE BITI NA PRODAJU' Šapić: 'Areni' vraćamo izvorno ime 'Beogradska arena' (FOTO)

„Arenu” su pravili Beograđani, građani Srbije i srpski narod i vremenom je postala simbol našeg grada i mesto najvažnijih ne samo sportskih već i kulturnih, muzičkih i svih drugih dešavanja. Došlo je vreme da joj vratimo njeno prvo, izvorno ime „Beogradska arena”, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

- „Beogradska arena” je počela da prodaje ime još 2010. godine i tako je bilo do sada. Sponzorsko ime nosiće zvanično do proleća 2024. godine, kada im ističe ugovor, a otada više neće biti drugih imena, jer će opet postati „Beogradska arena”. Već u toku sutrašnjeg dana donećemo odluku da ona nikada više ne može da bude ni „Kombank” niti „Štark”, ali ni „Koka-kola”, „Hjundai”, „Be-em-ve”, „Mercedes” niti da nosi ime bilo kog drugog sponzora i kompanije. Takav princip važiće i za sve druge važne simbole grada, jer bi nekome moglo da padne na pamet da sutra „Beogradskoj tvrđavi” promeni naziv u „Koka-kola tvrđava” ili Beogradskom pobedniku u „Hjundai pobednik”, a sve to samo kako bi se prihodovalo nekoliko desetina ili stotina hiljada evra više. Ukoliko volite svoj grad i poštujete ga, onda imena njegovih simbola ne prodajete bez obzira na cenu – naveo je Šapić.

On se osvrnuo i na okruženje Srbije, navodeći primer glavnog grada Hrvatske, gde se najveća arena zove „Arena Zagreb”, dok se u Budimpešti nalazi „Dunav arena”.

- Oni sebe poštuju i svoje simbole neće prodavati čak ni svojim privrednicima, a kamoli našim, a onda njihovi privrednici dolaze ovde i kupuju naše simbole. Bilo bi zanimljivo da se „Arena Zagreb” zove „Knjaz Miloš arena” iako ta opcija, naravno, nikad nije ni postojala. E to neće više ni kod nas da postoji, ni za koga. Praksu iz 2010. godine ćemo promeniti. Ništa nemam lično protiv „Štarka”, oni imaju svoj privatni biznis i jednaki su mi kao i svaki drugi strani privrednik, ali dok budem u poziciji da ja odlučujem, biće ovako. Mislim da simboli grada moraju da se čuvaju i, kao što rekoh, kada ugovor bude istekao u martu 2024. godine, on se više neće produžiti – istakao je Šapić u izjavi ispred ove najveće dvorane u Beogradu.