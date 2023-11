Opština Palilula dodelila 400 dečijih auto sedišta!

Gradska opština Palilula organizovala je akciju besplatne dodele 400 dečijih auto sedišta namenjenih deci uzrasta od šest do 36 meseci.

Pod motom „Da se bezbedno vozimo“ podela dečijih auto sedišta obavljena je u Centru za kulturu „Vlada Divljan“ uz prisustvo predsednika Gradske opštine Palilula Miroslava Ivanovića koji je i uručio auto sedišta pojedinim roditeljima. Ovom događaju prisustvovala je i zamenica predsednika GO Palilula Ivana Medić i članovi Opštinskog veća.

Pre početka podele auto sedišta roditelje i sve prisutne pozdravili su član Opštinskog veća i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja GO Palilula Aleksandar Karadžić i predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Veljko Ćurčić.

Oni su se zahvalili Sekretarijatu za saobraćaj Grada Beograda koji je obezbedio sredstva za nabavku auto sedišta, kao i svima drugima koji su učestvovali u uspešnom sprovođenju ove akcije. Saradnica Agencije za bezbednost saobraćaja Marijana Jovanović održala je prezentaciju za roditelje o pravilnoj upotrebi dečijih auto sedišta. Pravo na dobijanje auto sedišta imala su deca sa prebivalištem na teritoriji opštine Palilula.

Prijave su se, uz dokumentaciju koja je bila potrebna, podnosile u Opštini Palilula od 30. oktobra do 10. novembra. Pošto je broj sedišta bio ograničen, podela sedišta je obavljena po redosledu pristiglih prijava i to u dve kategorije uzrasta dece - od šest do 18 meseci i od 18 do 36 meseci. Za obe kategorije obezbeđeno je po 200 dečijih auto sedišta.