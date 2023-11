Šapić: Izgradnja metroa konačno postaje realnost

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas, tokom obilaska radova na izgradnji depoa na Makiškom polju, da izgradnja metroa konačno postaje realnost.

"Ovde se nalazi srce budućeg metro-sistema i očekujem da se za kratko vreme vide i konkretni pomaci u njegovoj izgradnji", rekao je Šapić i dodao da se radovi obavljaju i pre zacrtanih rokova i zato se zahvalio izvođačima radova iz kompanije „Pauerčajna” i Javnom preduzeću „Beogradski metro i voz”.

Podsetio je da se od kraja šezdesetih godina prošlog veka u javnosti priča o izgradnji metroa.

"Ogroman je posao urađen već sada, jer je nasuto od dva do četiri metra zemlje. Ovaj prostor po završenim radovima biće grad u gradu. Od ovog mesta pa do Čukaričke padine, pored kontrolnog mesta budućeg metroa i njegovog depoa trebalo bi da nikne i nova velika saobraćajnica, a oko nje poslovni i stambeni objekti, dok će Obrenovački put postati neka vrsta magistrale. Na ovaj način dobijamo novi urbani deo grada, koji je dosad bio potpuno neiskorišćen", istakao je Šapić i podsetio da kompozicije budućeg beogradskog metroa neće imati vozače, nego će ceo sistem biti automatizovan.

Najavio je da će u drugoj polovini 2024. godine biti vidljive konkretne stvari na izgradnji beogradskog metroa.

"Očekujem da će do tada započeti radovi na velikom kolektoru koji će ići paralelno sa Obrenovačkim putem, a potom i radovi na saobraćajnici i poslovno-stambenom kompleksu, a ispod njih biće trasa prve linije metroa", rekao je Šapić.

Takođe je ukazao na to da je izgradnja metroa nacionalni projekat koji treba da promeni saobraćajnu i svaku drugu percepciju Beograda kao metropole, ali i cele Srbije.

"Zato se svi, od predsednika države Aleksandra Vučića do nadležnih ministarstava, trudimo da ispratimo radove, posebno u ovoj fazi, kako bi građani prestonice i cele Srbije dobili dve linije metroa do 2030. godine. Nasuti ovoliki prostor je poduhvat kakav ne može bilo ko da izvede, zbog čega sam zahvalan prijateljima iz Kine. Predsednik opštine je uradio ogroman posao što se tiče eksproprijacije. Podsetiću vas da je dato više od pet milijardi dinara za to i da nije bilo većih imovinskih problema. Došlo je vreme da o beogradskom metrou nećemo više govoriti u futuru kao o nečemu što bi trebalo da se desi, već o onome što se već dešava – rekao je Šapić.

Objasnio je da je prva linija metroa razvojna linija, jer pospešuje razvoj grada, naročito u deonicama kroz koje će prolaziti, a lokacija na Makišu, kako kaže, biće čvorište beogradskog transporta.

"To je kapitalni, nacionalni, regionalni i međunarodni projekat koji će omogućiti dalji razvoj srpske prestonice na zadovoljstvo građana", rekao je Šapić.