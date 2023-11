Šapić: Socijalne mere u koje spada i briga o beskućnicima su jedan od stubova politike Grada Beograda

"Ljudi koji dolaze u privremeno prenoćište ne žele da imaju stalni smeštaj, a najveći broj nema lična dokumenta"

Privremeno prenoćište za beskućnike na Autokomandi i ove godine dostupno je svim osobama bez krova nad glavom kako bi se tokom hladnih meseci zagrejali, dobili obrok, okupali i po potrebi prespavali u zatvorenom.

Još jedan takav objekat nalazi se u Lominoj, dok je za duži boravak beskućnika otvoreno i Prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj. Socijalna politika i socijalne mere su jedan od stubova politike Grada Beograda i mislim da smo u poslednjih godinu i po dana to dokazali, rekao je predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

"Prvi put smo Privremeno prenoćište za beskućnike na Autokomandi otvorili prošle godine i onda smo ga prilagođavali, dorađivali i radili na njemu. Za ovu sezonu, jer ono se suštinski otvara u toku zime kada je hladno, danas je prvi dan kada će njegova vrata biti otvorena za ljude kojima je ono neophodno. Smeštaj će biti dostupan dok bude hladno i dok bude bilo potrebe, a prošle godine je to bilo do 31. marta", rekao je Šapić.

On je istakao da su ove godine povećani kapaciteti u odnosu na prošlu i dodatno sređen je prostor.

"Prošle godine je broj kreveta ovde bio 25 sada a sada je 31, a broj ljudi koji je dolazio da se ugreje i ovde nešto toplo pojede i povremeno prespava bio je između 50 i 60. Povećali smo kapacitete i u ovom momentu ovaj broj kreveta sasvim odgovara potrebama", rekao je Šapić.

On je podsetio da postoji još jedan centar u Kumodraškoj ulici, to je Prihvatilište za odrasla i stara lica u kome postoji stalan smeštaj sa preko sto ležajeva i tu, kako je rekao kapaciteti nikada nisu do kraja popunjeni, a najveći broj ljudi koji ih je koristio je 66.

"Ljudi koji dolaze u privremeno prenoćište ne žele da imaju stalni smeštaj, a najveći broj nema lična dokumenta uprkos činjenici da Grad Beograd finansira troškove potrebne za vađenje dokumenata. Grad preuzima mere u koje spada i otvaranje ovog Centra prošle godine, ali i kontinuirano sarađuje sa narodnim kuhinjama i Crvenim krstom. Dnevnih prihvatilišta je bilo nekoliko, ali kada smo shvatili da kroz njih cirkuliše isti broj ljudi, odlučili smo da postoji jedno prihvatilište koje se nalazi u Lominoj ulici i koje će biti otvoreno za nekoliko dana. Privremeno prenoćište za beskućnike na Autokomandi, u kojem se sada nalazimo, otvara se u 20 časova i radi do 8 sati ujutru", rekao je Šapić.

On je dodao da su pojedini mediji pre nekoliko meseci tvrdili da je u Beogradu više od 5.000 beskućnika, da bi danas, prema njegovim rečima, tu informaciju relativizovali tvrdeći da ih u Srbiji ima nekoliko hiljada, od kojih je najveći broj u prestonici.

"Prema procenama nadležnih, u Beogradu boravi između 150 i 200 lica bez krova nad glavom, dok egzaktne brojke možemo da potvrdimo samo za prihvatilišta. Smeštaj za beskućnike u Komodraškoj je, trenutno od 104 mesta, popunjen sa 66 osoba. Dok je u ovom prostoru na Autokomandi taj smeštaj koristilo 55 lica, a koji su u različitim periodima posećivali oko 800 puta, ali ne i više osoba. I to su egzaktni podaci sa kojima raspolažemo. U svakom slučaju, nemoguće je da su stvarne brojke 100 puta veće od broja ljudi koji koriste prihvatilišta i druge usluge za ljude bez krova nad glavom", precizirao je Šapić i pojasnio da korisnici Narodnih kuhinja nisu beskućnici.

On je ponovo izrazio sumnju u tačnost informacije da u Beogradu ima više hiljada beskućnika i postavio pitanje gde su ti ljudi i zašto ne dolaze ovde i iskoriste pomoć koju im Grad Beograd pruža.

"Što se tiče ove Gradske uprave i mene kao prvog među jednakima, socijalne mere i njeni programi uvek će imati prioritet. Na Novom Beogradu smo pre skoro jedne decenije otvarali centre za dnevni boravak dece sa ulice, koji do tad nisu postojali i koje je opština, na čijem sam čelu tada bio, obezbeđivala" zaključio je Šapić.

