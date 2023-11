Šapić: Javna licitacija za 51 poziciju plutajućih objekata na Dunavskom keju sutra u Opštini Novi Beograd

On je ukazao da će na sutrašnjoj licitaciji postojati dve dimenzije splavova, od 700 i 450 kvadrata, a standardi će biti isti što se tiče svih ostalih uslova

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će se sutra u prostorijama Opštine Novi Beograd održati druga licitacija, koja je predviđena za dodelu lokacija za plutajuće objekte i splavove na Dunavskom keju. On je precizirao da će svi zainteresovani moći da licitiraju za 51 mesto od Ušća ka Zemunu, s tim, kako je istakao, da se neće moći licitirati za pozicije gde su smešteni objekti Vojske Srbije.

Do sada su, prema njegovim rečima, pristigle 172 prijave zainteresovanih, koji su to mogli da urade do juče u 15.30 časova.

– Uz sve muke, probleme i sve moguće opstrukcije sa svih nivoa, s kojima smo se suočili kao Grad u zadnjih godinu dana, uspeli smo da dođemo do druge licitacije kao i do svesti svih tih ljudi da je način funkcionisanja poslednjih trideset godina prošao i da postoje nova pravila, te da posle decenijskog problema moramo da uredimo naše priobalje – ukazao je Šapić.

Podsetio je da je pre izvesnog vremena održana prva licitacija za dodelu pozicija za 28 objekata na Savskom šetalištu.

– Do sada su već uklonjena 34 splava i plovna objekta sa Savskog šetališta. Svi su bili upozoreni, te smo godinu dana pokušavali da nađemo rešenje sa vlasnicima tih nelegalnih objekata – ukazao je Šapić.

On je ukazao da će na sutrašnjoj licitaciji postojati dve dimenzije splavova, od 700 i 450 kvadrata, a standardi će biti isti što se tiče svih ostalih uslova.

– Nadam se da će i Upravni sud doneti odluku na temu Savskog šetališta kako bismo mogli legalno da postavimo priključke za vodu i struju, i to sa legalnim ormarom koji će biti potpuno bezbedan, a ne kao što su bili do sada. Nadam se takođe i da su vlasnici splavova razumeli da su im pravni savetnici do sada samo uzimali novac i da su samo sebi naneli štetu. Zaista smo učinili sve kako bismo pomogli onima koji treba da izmeste svoje splavove sa Savskog šetališta, nudili smo smeštaj onima koji tamo žive, probali da obezbedimo prelaznu fazu čak i za one koji nisu licitirali, uložili smo znatna sredstva u Jakovu za pozicije gde bi ti splavovi mogli da se premeste jer smo želeli da pokažemo da nam nije cilj da bilo koga maltretiramo već da uvedemo red u beogradske obale i šetališta – rekao je Šapić.

On je izrazio očekivanje da će u narednih mesec, dva objekti na Savi, koji nisu dobili poziciju, biti svi uklonjeni i najavio da će za petnaestak dana i obići taj prostor na Savskom šetalištu.

– Očekujem da će nakon druge licitacije biti mnogo manje problema jer se nadam da su shvatili da samo sebe izlažu nepotrebnim troškovima i neprijatnostima – istakao je Šapić.

Osim što će Beograd konačno dobiti obale reka kakve zaslužuje, Šapić je naglasio da nije nevažno i to što će Grad konačno početi da prihoduje od plutajućih objekata.

– Prihod na Savskom šetalištu, za 28 pozicija, iznosi otprilike sto miliona dinara godišnje, dok će na drugom potezu biti daleko više jer ima 51 pozicija za plutajuće objekte. Taj novac biće uložen u sređivanje šetališta, što je veoma značajno za građane – rekao je Šapić.

Podsetio je da od Brankovog mosta do Ušća više neće biti splavova, te da je dobio informaciju da su se vlasnici sadašnjih splavova na tom potezu već prijavili za sutrašnju licitaciju i da će tražiti mesto na potezu preko puta Velikog ratnog ostrva. To je objektivno prostor gde je najbolje da rade restorani i noćni klubovi, dodao je Šapić, jer ne ugrožavaju život ljudi pošto nema stambenih objekata i imaće dobru izolaciju, što će takođe da bude uslov.

– Splavovi će zaista biti ne samo brend nego i primer kako treba da izgleda uređeno priobalje. Procena je da je bilo oko 230 splavova širom obala naših reka. Sada će sve biti uređeno, u skladu sa svim ekološkim standardima i moći će da se uživa u šetnji – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, na prošlom javnom nadmetanju svi mediji su mogli da prisustvuju, ponude su bile zatvorene i javno su se otvarale, a sada su se odlučili za pravu licitaciju sa nadmetanjem na licu mesta, kako bi svaka eventualna sumnja bila otklonjena.

