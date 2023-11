Fontana na Slaviji u bojama egipatske zastave: Osvetljena i Kula u Kairu u čast prijateljstva Egipta i Srbije

Fontana Slavija u Beogradu bila je osvetljena bojama egipatske zastave u četvrtak 23. novembra u čast proslave 115 godina diplomatskih odnosa između Egipta i Srbije.

U 18.00 časova svečano su intonirane himne obe zemlje.

Kula egipatskog Ministarstav Spoljnih poslova u kairu osvetljena je istim povodom, prikazavši imena obe države na arapskom jeziku i simboličan broj od 115 godina.

Ovo je bio još jedan događaj obeležavanja važne godišnjice diplomatske saradnje između dve prijateljske zemlje.



Illuminating the Egyptian Ministry of Foreign Affairs building on the occasion of celebrating 115 years of diplomatic relations between 🇪🇬&🇷🇸 .. A long lasting historical ties of friendship, and joint cooperative relations based on serving the interests of both peoples@MFASerbia pic.twitter.com/7t0ijjiYdJ