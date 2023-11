Šapić: Novi vrtić u Borči, na sedam hiljada kvadrata i sa 270 mesta, biće jedan od najvećih u gradu

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji vrtića u Borči, koji bi trebao da bude završen na leto sledeće godine. Kako je tom prilikom istakao, vrtić će biti od velikog značaja za žitelje ovog dela Palilule jer se u blizini nalazi i novoizgrađeni dom zdravlja, a u planu je i uređenje parking-prostora, čime će čitava zona biti zaokružena.

– Ovo će biti jedan od najvećih vrtića u gradu, prostiraće se na skoro sedam hiljada kvadrata i u njemu će biti 270 mesta za boravak dece, raspoređene u trinaest grupa. Objekat će biti u skladu sa svim standardima – naveo je Šapić.

Podsetio je na nedavno donete odluke da u državnim vrtićima boravak bude potpuno besplatan, da se povećaju subvencije za boravak svakog deteta u privatnim vrtićima na 33 hiljade dinara, da privatni vrtići dobijaju pun iznos bez obzira na to ako dete tokom meseca izostane, te da se novac uplaćuje direktno predškolskim ustanovama, a ne na račune roditelja. Sve to će privatnim vrtićima znatno olakšati funkcionisanje, obezbediti im stabilno finansiranje i istovremeno biti podstrek za otvaranje novih objekata, naglasio je Šapić.

– Roditeljima će takođe biti znatno lakše, jer njima će biti svejedno da li su dete upisali u privatni ili državni vrtić ako ne moraju ništa da plaćaju. Naša je procena da će se najveći broj privatnih vrtića uklopiti u iznos koji Grad subvencioniše. To je praktično još jedna ključna mera kako bismo došli do toga da ne postoji nijedno dete koje neće ići u vrtić. Mislim da smo blizu toga – istakao je Šapić.

Kada je reč o vrtićima koje Grad Beograd gradi, Šapić je dodao da ili je raspisana javna nabavka ili su radovi u toku na devet objekata.

– Pored ovih u Borči, u naselju Braće Jerković radovi su daleko odmakli, a do kraja godine očekuje se završetak adaptacije stare škole u vrtić u Umčarima. Javna nabavka je raspisana za objekat u Stepojevcu, takođe za vrtić u Bloku 62, a projektovanje za vrtić u Sunčanom bregu u Rakovici se završava. Mesna zajednica u naselju Zuce se preuređuje u vrtić sa sto mesta, Opština Obrenovac takođe od naših sredstava završava vrtić u Bariču, dok će u Ovči biti izgrađena centralna kuhinja i objekat sa 140 mesta. Nastavićemo da gradimo i da povećavamo kapacitete i sledeće godine, a očekujemo da boljitku u ovoj oblasti znatno doprinesu i mere koje smo doneli, a za šta Grad na godišnjem nivou izdvaja oko šezdeset miliona evra – kazao je Šapić.

Prema njegovim rečima, budžet Grada objektivno je bio manji, ali da je i pored toga odlukama koje su donete obezbeđeno više od 100 miliona evra.

– Samo za udžbenike nam je trebalo 17 miliona evra, a za vaučere u iznosu od 6.000 dinara, koji treba da počnu da se dostavljaju školama od sledeće nedelje, dali smo oko 20 miliona evra. Ove godine je proširen asortiman i neće biti uključena samo sportska oprema i garderoba već i igračke i bebi-oprema. Takođe, obezbedili smo 60 miliona evra za vrtiće koji su besplatni, za usluge socijalne zaštite, koje su se do sada naplaćivale, a sada se ne plaćaju. Letos smo podelili više od 200 hiljada karata za besplatne bazene, što takođe košta nekoliko miliona evra. Zatim, pojeftinili smo karte za javni prevoz, na šta su Beograđani dobro odreagovali. Smanjen je prihod, ali su ljudi počeli više da kupuju karte kada vide da oporavljamo prevoz – rekao je Šapić.

On je dodao da očekuje da će najkasnije u prvoj nedelji decembra na stajalištima biti postavljeno prvih hiljadu informacionih tabli, kakve postoje u najrazvijenijim gradovima Evrope, putem kojih će građani moći da vide gde se vozilo nalazi i za koliko vremena stiže.

– Kada se sve ove stvari nabroje, onda shvatite kakve smo mere morali da donesemo, a da pritom ništa ne bude ugroženo. To je tako kada imate drugačije prioritete i vodite odgovornu socijalnu politiku. Tako je i sa ovim vrtićem. Nastavićemo da ih gradimo, ali ćemo nastaviti i da donosimo mere da i oni koji se ovim poslom bave privatno mogu normalno da zarade od toga, a da sa druge strane Beograđani imaju priliku da upišu svoje dete u vrtić i da ne plaćaju ništa. To nam je cilj i to nije nimalo lako, kako nekima izgleda – istakao je Šapić i dodao da je važno što ljudi vide da sve to nije utopija i prazna priča, jer postoje stvari koje su iznad funkcija, te da oni umeju to da cene.