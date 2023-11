Počinje podela NOVOGODIŠNJIH VAUČERA OD 6.000 DINARA za svu decu iz Beograda - Kupovina u više od 100 radnji, ove godine još proizvoda na spisku

Škole i vrtići od sutra mogu da preuzmu vaučere za svu decu iz Beograda do 19 godina, najavio je danas Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda, i naglasio da će vaučere dobiti i deca koja ne idu u vrtiće, kao i deca zaposlenih u obrazovanju.

- Verujem da će do kraja nedelje vaučeri u vrednosti od 6.000 dinara biti podeljeni svim školama i vrtićima, a roditelji dece koja ne idu u vrtić, vaučer mogu da preuzmu u opštini - rekao je Šapić.

Procedura će, dodao je, biti ista kao i prošle godine.

Kako je rekao, oko 380.000 dece iz Beograda dobiće vaučer.

Ono što je razlika ove godine, to je da je povećan asortiman. Osim onoga što je moglo da se kupi, a to su bila garderoba i oprema za školu, ove godine, kako je rekao, roditelji će moći da kupe i igračke i bebi opremu i to u više od 100 prodavnica.

Koje prodavnice su na spisku

Kako smo pisali ranije, a kako se navodi u odluci o dodeli, ove godine će poklon vaučeri moći da se iskoriste u objektima kompanija Planeta Sport, Dexy Co Kids, Sport Vision, N Sport i Trendmaker.

Roditelji će tako moći da kupe zimsku i letnju odeću i obuću, opreme za sport, rekreaciju i zabavu, školsku opreme, proizvode za bebe i igračake...

Ko sve ima pravo na novogodišnji vaučer

Korisnici vaučera, kako je precizirano u javnom pozivu, jesu deca starosti od 0 do 19 godina koja nisu obuhvaćena vaspitno obrazovnim programom, a jedan od roditelja ili staratelja ima prebivalište ili stalno boravište na teritoriji Beograda, kao i deca koja pohađaju predškolske ustanove (jaslice, vrtići, pripremni predškolski program) i učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda, bez obzira na osnivača ustanove.

Pravo na vaučere imaće i zaposleni i radno angažovani u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada, bez obzira na to ko je osnivač ustanove, kao i zaposleni i radno angažovani u Centru dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda i zaposleni i radno angažovani u Bebi servisu Beograd.

Do kada važe vaučeri

S obzirom na to da procedura ostaje ista kao i prošle godine, to znači da će vaučeri važiti od decembra 2023. godine do 1. marta 2024. godine i moći će da se iskoriste za kupovinu kompletnog asortimana u maloprodajnim objektima izabranog ponuđača/isporučioca i to za kupovinu proizvoda koji su na trenutnim aktuelnim akcijama u maloprodajnim objektima, kao i na onlajn sajtovima.

Korisnik može za vreme važenja vaučera, da iznos vaučera sukcesivno troši, a može i da obavi doplatu drugim sredstvima plaćanja u slučaju da ukupan račun bude veći od vrednosti vaučera.