'DOBIJAMO NADZORNI CENTAR' Šapić: Osnova kvalitetnog prevoza je dobar monitoring (FOTO)

Potpuna kontrola vozila u Operativno-kontrolnom centru Sekretarijata za javni prevoz, od momenta kada se otvori linija do momenta kada se vozilo vrati u svoj pogon, je od neprocenjivog značaja za pravilno funkcionisanje novog sistema javnog prevoza i bez toga ne možemo da računamo na napredak čitavog sistema, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda koji je danas obišao ovaj centar.

On je istakao da je ovde došao kako bi se uverio kako sve funkcioniše i na koji način uspevaju da iskontrolišu novi sistem javnog prevoza.

"Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan onim što sam video, mada uvek može bolje. Promena koju smo uspeli da napravimo za ovih par meseci je zaista nešto što mislim da ni najveći optimisti nisu mogli da očekuju. Imamo daleko manji broj linija koje ne ostvare svoj polazak, nekad je to išlo i pet do sedam odsto, a sada se to jednocifreni broj autobusa", rekao je Šapić.

On je podsetio da je ovaj centar posetio pre par meseci kada je on bio u izuzetno lošem stanju i nije imao ni približno dobru opremu kakvu sada ima. Isto tako i broj ljudi koji je vodio nadzor i kontrolu čitavog našeg javnog prevoza nije bio ni približan onom koji danas radi ovde.

Osnova kvalitetnog javnog prevoza je dobar monitoring, dobar nadzorni centar koji mi polako počinjemo da dobijamo. Za par dana ćemo na ulicama imati i informativne table, što će biti još jedna obaveza više pod našim upravljanjem. Kako budemo podizali uslugu tako ćemo proširivati kapacitet ovog centra – poručio je Šapić.

On je rekao da još uvek ima problema sa pojedinim linijama, te da je danas stanje takvo da je najmanje poteškoća sa vozilima GSP-a, a da postoje privatnici koji nisu do kraja shvatili da nešto mora da se promeni.

"Oni imaju važeće ugovore koji ističu na proleće naredne godine. Nijedan privatnik više neće moći da uđe u konkurenciju ukoliko ne ispuni daleko rigoroznije uslove nego što su ranije bili. Imamo velike probleme sa linijom 511, žale se građani, mi svakodnevno pišemo kazne konzorcijumu koji drži tu liniju i oni će biti sankcionisani. Sigurno je da više neće moći da uđu u konkurenciju u sledećoj raspodeli zato što uz sav napor koji činimo u poslednjih nekoliko meseci nisu shvatili da po starom više neće moći da funkcionišu", pojasnio je Aleksandar Šapić i dodao da je u toku sertifikacija vozila čija se realizacija očekuje do kraja kalendarske godine.

"Sva vozila će imati GPS uređaje, zvučnike, kao i led ekrane koji daju informacije gde se vozilo nalazi. Očekujem da će tu uslugu sva vozila, i GSP-a i privatnih autoprevoznika, moći da pružaju od Nove godine. Podizanje kvaliteta javnog prevoza je obaveza i odgovornost svih nas, građani zaista vide trud koji ulažemo, a kada budemo imali informativne table na svim stanicama svaki građanin će moći da prati gde se nalazi vozilo. Privatnicima i vozačima GSP-a će biti mnogo teže da se ne pridržavaju reda vožnje i jasnih instrukcija koje imaju", zaključio je Šapić.