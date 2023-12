ŠAPIĆ NAJAVIO NOVI PEŠAČKO - BICIKLISTIČKI MOST: Povezivaće Novi Beograd i Adu Ciganliju, izgradnja počinje tokom sledeće godine!

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas izgradnju pešačko-biciklističkog mosta, koji će povezivati Novi Beograd i Adu Ciganliju, čija će izgradnja početi tokom sledeće godine.

Šapić je, tokom obilaska mesta na kom će most biti izgrađen, izjavio da je pre nekoliko dana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan protokol o finansiranju ovog projekta.

"Vrednost projekta bi trebalo da iznosi negde izmedju 15 i 17 miliona evra. Cilj je da omogući svim građanima blokova da mogu pešice ili biciklima da pređu na biser našeg grada", rekao je Šapić.

Kada je reč o početku izgradnje, Šapić je rekao da bi ona trebalo da počne tokom sledeće godine i da bi trebalo da bude završen u roku od 12 meseci.

On je dodao da će ovaj most omogućiti građanima Novog Beograda da dođu do zoološkog vrta koji će biti sagrađen na Adi Ciganliji.

"Nadam se da će biti sagrađen za dve do tri godine, pre svega, treba da rešimo pitanje koji tamo žive, oko 500 porodica", rekao je Šapić.

Kako je rekao, po zavšetku ovog projekta, Beograd će postati jedini grad u Evropi koji ima "zoološki vrt koji je blizu centra grada, a opet izvučen u prirodnoj sredini".

On je, takođe, naglasio da je izmeštanje zoološkog vrta sa lokacije na kojoj se trenutno nalazi prilika da se Kalemegdan stavi pod zaštitu UNESCO-a.

Ranije je objavljeno da je prema nacrtu plana izgradnje pešačko-biciklističkog mosta predviđeno da preko ovog mosta, pored pešaka i biciklista, prelaze vatrogasna i kola Hitne pomoći.

Planiran je profil mostovske saobraćajnice od osam metara, a u poprečnom profilu mosta predviđena je dvosmerna biciklistička staza, pešačka staza od minimum polovine širine profila, bankina, a moguće je projektovati i proširenja, navedeno je u planskom dokumentu koji je nedavno objavljen u beogradskim medijima.

U planskom dokumentu se navodi i da se zadržava parkiranje u Ulici omladinskih brigada, dok se na poziciji otvorenog parkinga na kraju te saobraćajnice, uz Savski nasip, planira dvoetažno parkiralište sa oko 140 parking-mesta.