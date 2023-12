ŠAPIĆ: Budući tunel ispod železničkog koridora povezaće dve strane Bulevara umetnosti i značajno rasteretiti saobraćaj

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas pripremne radove na izgradnji podvožnjaka koji će biti saobraćajna veza ispod železničkog koridora i povezati dve strane Bulevara umetnosti čime će se značajno rasteretiti ovaj deo Novog Beograda.

On je istakao da će, kada bude zaživela sa sva četiri pravca, raskrsnica Bulevara umetnosti i Heroja sa Košara postati jedna od najvažnijih na Novom Beogradu i značajno će da rastereti Ulicu omladinskih brigada.

- Zato je ovaj tunel ispod pruge izuzetno strateški važan za saobraćaj na Novom Beogradu. Čitav ovaj proces je sada kompleksniji nego što je bio do pre par godina jer je urađena pruga za brzi voz koja tuda prolazi, a potrebno je da se ne zaustavlja železnički saobraćaj. Ono što je najvažnije je da je javna nabavka konačno završena i očekujemo da se ovih dana dobije izvođača. Gradske službe su već počele da raskrčavaju i čiste teren, a početak radova na izgradnji zavisiće od vremenskih uslova, ukoliko vreme dozvoli to će biti i u toku zime - rekao je Šapić.

On je dodao da, kada počne da se radi u kontinuitetu, rok za završetak je nešto manje od godinu dana.

- Ako se sećate, kada sam postao gradonačelnik rekao sam da će ovo biti jedan od važnijih saobraćajnih projekata jer je Novi Beograd, naročito u popodnevnim časovima kada se ljudi vraćaju sa posla u stari deo grada, značajno preopterećen. Na ovaj način rasteretiće se Ulica omladinskih brigada i saobraćaj se ravnomerno rasporediti. Tošin bunar koji takođe proširujemo, Ulica omladinskih brigada i Bulevar umetnosti će biti tri izuzetno važna novobeogradska bulevara zajedno sa Ulicom Jurija Gagarina, Bulevarom Nikole Tesle, Mihajla Pupina - naglasio je Šapić.

On je istakao da, kada je reč o saobraćajnici koja će se graditi, zanimljivo je da će ona biti jedina ulica, kako je rekao, spaja dve reke.

- Kada idete ovom saobraćajnicom ulicama Jurija Gagarina, Augustina Neta dolazite do Save. A na drugu stranu Bulevarom umetnosti izlazite do Bulevara Nikole Tesle i dolazite do Dunava. Vrednost radova je 980 miliona dinara i izuzetno su kompleksni jer je potrebno da se obezbedi da brzi voz ovde nesmetano funkcioniše - zaključio je Šapić.