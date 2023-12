BEOGRAD, GRAD SA NAJBOLJOM ATMOSFEROM! Rekordna turistička godina - tako je još od 2014. i nastaviće se (FOTO)

Miodrag Popović iz Turističke organizacije Grada Beograda poručio je danas da će ova godina po pitanju turizma biti rekordna, a da srpska prestonica već duži niz godina važi za grad sa najboljom atmosferom u periodu novogodišnjih praznika.

On je, u izjavi za Tanjug, rekao da će Trg republike ove godine biti centralno mesto gde će deo Beograda slaviti na koncertima, i da će se to posle proširiti do Božića, za kada se sprema poseban program.

- Kada prođete kroz Ulicu kneza Mihaila osetićete se kao da ste na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Neće biti jezika koji se neće čuti u Beogradu i to je situacija koju imamo već godinama. Ova godina će takođe biti rekordna za Beograd, kao i svaka od 2014. na ovamo - istakao je Popović.

Poručio je da se u našoj zemlji sve slavi malo drugačije nego u ostatku sveta, i da to može objasniti zbog čega je toliko ljudi u ovo doba godine u Beogradu.

- Nisu to samo naši ljudi, to su ljudi iz celog sveta i otkrili su da mi od kraja decembra jedan dobar deo januara ništa drugo ne radimo, nego slavimo - naveo je on.

Kada su u pitanju smeštajni kapaciteti, Popović je objasnio da su već neko vreme popunjeni.

- Međutim, ja uvek kažem, ko god dolazi u Beograd sigurno neće ostati na ulici. Po statistici, mi nemamo slobodnih mesta, ali je uvek moguće pronaći joj jedno slobodno mesto. Kad dođe ovo doba godine, shvatimo da nam treba još kapaciteta. Ljudi ulažu, pogotovo od korone, u privatni smeštaj. Broj od 123 hotela je dobar - kazao je on.

Dodao je da je tradicionalno, sa nastupom dečjeg hora, praznovanje u prestonici počelo još 11. decembra.

- Upravo su iz Knez Mihailove ulice krenuli i sad su po beogradskim opštinama, i isti taj program se izvodi po beogradskim opštinama. Nešto od tih programa biće u zatvorenom. Opet imamo kuću bajki koja je bila na otvorenom na Zvezdari - kazao je on.

Kako je rekao, "Ulica otvorenog srca" 1. januara je specifičan je beogradski praznik koji je počeo da se slavi krajem 1960-ih godina u Ateljeu 212, kad su naši legendarni glumci odlučili da služe one koji su njih cele godine služili, a na meniju je bila kisela čorba.