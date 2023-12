Predsednik Gradske opštine Palilula Miroslav Ivanović i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović uručili su danas 146 ugovora građanima opštine Palilula, koji su dobili subvencije Ministarstva i Opštine za sprovođenje mera energetske efikasnosti u svojim stanovima i kućama.

Ministarka je istakla da je veliko interesovanje građana za subvencije za energetsku efikasnost i zahvalila građanima Palilule što su u velikom broju učestvovali u ovom projektu.

- Bez angažovanja svih nas pojedinačno ne možemo da dostignemo ciljeve kojima Srbija teži da do 2030. godine značajno poveća energetsku efikasnost, da trošimo manje energije i imamo manje račune u skladu sa tim - rekla je ministarka i dodala da prostora za to ima i u privredi, ali i među građanima.

Navela je da je potpisan značajno veći broj ugovora na Paliluli u odnosu na prethodna dva puta i da je konkurs još uvek otvoren. Pozvala je sve one koji se do sada nisu prijavili da to učine, jer još uvek ima sredstava za subvencije.

- Za opštinu Palilula smo do sada realizovali 140 miliona dinara za projekte energetske efikasnosti za javne objekte i domaćinstva. Nameravamo da u narednim godinama to budu još veći iznosi - istakla je Đedović Handanović.

- Želim da izrazim zahvalnost Vladi Republike Srbije i Ministarstvu rudarstva i energetike na projektu koji je omogućio da naši Palilulci uz značajne subvencije poboljšaju energetsku efikasnost svojih stanova i kuća, uštede na potrošnji električne energije i plaćanju računa, a dobiju i udobnije i lepše uslove stanovanja. Srećan sam što na ovakav način možemo da obradujemo naše sugrađane uoči novogodišnjih i božićnih praznika - istakao je predsednik opštine Palilula.