DETALJAN SPISAK - Evo kuda voze GSP autobusi, tramvaji i trole u novogodišnjoj noći, SVE IZMENE na jednom mestu

Sekretarijat za javni prevoz najavio je izmene u saobraćaju tokom održavanja manifestacija „Gradski doček Nove 2024. godine” na Trgu republike i „Novogodišnji spektakl sa kule” u Ulici zemunski put (Stari savski most).

Kada je u pitanju održavanje manifestacije „Gradski doček Nove 2024. godine” na Trgu republike, izmene će biti od 31. decembra 2023. godine od 19 časova do 1. januara 2024. godine do 3 časa. Tokom održavanja manifestacije „Novogodišnji spektakl sa kule” u Ulici zemunski put (Stari savski most), na delu od kružnog toka u zoni raskrsnice Zemunskog puta i Bulevara Vudroa Vilsona do Ulice Vladimira Popovića, od 31. decembra 2023. godine od 20 časova do 1. januara 2024. godine do 3 časa menja se režim rada linija JGP-a.

Tramvajske linije 7 i 9 će saobraćati preko Mosta na Adi.

Linija 78 i 83 će saobraćati sledećom trasom (u smeru ka Novom Beogradu): Nemanjina – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Crnogorska – Pop Lukina – Brankova – Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom; u smeru ka Trgu Slavija: Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Pop Lukina – Crnogorska – Braće Krsmanović – Milorada Ekmečića – Karađorđeva i dalje redovnom trasom.

Trolejbuska linije 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L.

Trolejbusi sa linija 28 i 41 se povlače u garažu.

Autobusi sa linije EKO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Beogradu na vodi i nosiće oznaku EKO2L.

Vozila sa linija 24, 26, 37 i 44 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama.

Autobusi sa linije 27 će u smeru ka Trgu republike saobraćati delimično izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”.

Autobusi sa linije 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Minibus linija E2 će saobraćati od terminusa „Trg republike” Bulevarom despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”), ulicama Braće Jugovića, Dečanskom, Trg Nikole Pašića, Bulevarom kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Minibus linija broj E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od terminusa „Trg republike” Bulevarom despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”), ulicama Braće Jugovića, Dečanskom, Trg Nikole Pašića, Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom i dalje redovnom trasom.

Noćni prevoz

Vozila sa linija 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N će saobraćati u oba smera od Trga republike Bulevarom despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu), ulicama Braće Jugovića, Dečanskom i Terazijskim tunelom.

Vozila sa linije 26N će saobraćati trasom: Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 27N i 32N će saobraćati u smeru ka Trgu republike Makedonskom, Ulicom braće Jugovića i Francuskom do terminusa „Trg republike”.

Vozila sa linija 29N, 31N, 33N, 47N i 51N će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 37N, 56N i 511N će saobraćati trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 101N će saobraćati u smeru ka Trgu republike Bulevarom despota Stefana, Ulicom braće Jugovića i Francuskom do terminusa „Trg republike”.

Vozila sa linija 202N i 301N će saobraćati u smeru ka Trgu republike Dečanskom, Ulicom braće Jugovića i Francuskom do terminusa „Trg republike”.

Vozila sa linije 304N će saobraćati trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Takovska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati Makedonskom ulicom, Braće Jugovića i Francuskom do terminusa „Trg republike”.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a. Noćne linije počinju sa radom od 22 časa.

„Ulica otvorenog srca” u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici

Tokom održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca” u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, na delu od Dečanske do Takovske, 1. januara 2024. godine od 6 do 20 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Ukidaju se trolejbuske linije 28 i 41 (celodnevno).

Vozila sa linije 65 i 77 će u oba smera saobraćati delimično izmenjenim trasama: Dečanska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta i dalje redovnim trasama.

Vozila sa ovih linija koristiće postojeća stajališta JGP-a.

„Ulica otvorenog srca” u Borči

Tokom održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca” u Ulici bratstva i jedinstva u Borči, na delu od Ulice Valjevskog odreda do Ulice Bele Bartoka, 1. januara 2024. godine od 8 do 16 časova doći će de promena u radu linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 85 i 96 će na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda i Bratstva i jedinstva do terminusa „Borča 3” u oba smera saobraćati ulicama Bratstva i jedinstva, Valjevskog odreda i Ulicom ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3”.

Vozila sa linija 95 i 105L će na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda i Ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3” u oba smera saobraćati Ulicom ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3”.

Uspostavljaju se privremena stajališta: „Kombinatova” (u oba smera) u Ulici ratnih vojnih invalida, neposredno po prelasku raskrsnice sa Ulicom Valjevskog odreda, gledajući iz pravca Zrenjaninskog puta ka terminusu „Borča 3”.

Novi Beograd – „Grad otvorenog srca”

Tokom održavanja manifestacije „Novi Beograd – grad otvorenog srca” u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Omladinskih brigada do Bulevara umetnosti, od 31. decembra 2023. godine od 20 časova do 1. januara 2024. godine do 18 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Na liniji 17, vozila će se kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje u skladu sa izmenom režima koja važi usled radova u Glavnoj ulici u Zemunu.

Vozila na liniji 68 ići će trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Na linijama 70 i 74, vozila će saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Vozila JGS-a na izmenjenom delu trase će koristiti sva postojeća stajališta.