Mini Hard Core i Punk Rock festival u Zappa Bazi - u četvrtak 18.01.

Old skul hardkor pank spektakl teške kategorije za dobar početak 2024.

U četvrtak 18. februara u beogradskom klubu Zappa Baza publiku očekuje zanimljiv i bučan događaj. Reč je o mini Hard Core i Punk Rock festivalu sada već veterana domaćeg undergrounda od ’90 pa na dalje. Na old skul hardkor pank spektaklu teške kategorije učestvovaće bendovi: Nothing Sacred, SUS, Drawbacks i Vox Populi.

Nothing Sacred - 6. januara je objavio svoj drugi dugosvirajući album koji predstavlja spoj modernog i tradicionalnog hardkora, ali i dosta metalskih deonica i mračnih melodija. Od ultrabrze “Nead to Breath” do po malo mantre koja kaže "Is There Something More Than This". Bend je koncertno veoma aktivan.

SUS - garažni punk rock trio koji je ušao u drugu deceniju postojanja, publika je mogla da čuje po gotovo svim beogradskim lokalnim barovima i klubovima - ali i širom kako Balkana tako i celog kontinenta. Mornarske majice, vatra...u životu im je sve sistem “Pismo, glava” , jasno su svima rekli da nisu “Ničiji kućni ljubimci” a spotom i pesmom “Ja putujem” pokazali su da putovanje ne znači nužno i udaljavanje.

Drawbacks - bend koji je još ’90. snimio svoje prve demo snimke u legendarnom ''Češnjak''studiju. 2000. su važili za jedan od najkvalitetnijih crossover hc/punk bendova - a sada su, kako kažu, još jači, a sigurno mudriji. Od Početka 2000. do 2010. izbaci su par izdanja, a među njima se nalaze i pesme poput “For My Friends” “YUHC”, “Resist” i “What is All About” Početkom 2023.godine izbacili su novi singl/video ''From The Cradle To The Grave''.

Vox Populi - neumorno radi još od 1994. Beskompromisni pank odred koji je do sada pokazao više puta da se bez kompromisa može opstati. Hitove poput ''Haos u Mojoj Glavi'', ''Dotakli Ste Dno'', ''21vek'' dopuniće i novim pesmama, jer u studiju uveliko i spremaju novi album.

Početak događaja zakazan za 21 čas. Karte po ceni od 700 RSD su u pretprodaji u Zappa Baru (Kralja Petra 41) i u Yugovinil šopu u Cetinjskoj 15. Na dan koncerta kao i na ulazu Zappa Baze karta će koštati 1000 RSD.

Autor: S.P.