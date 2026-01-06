SANJATE O PRAZNIČNOJ IDILI UZ KAMIN? Slobodanka za Pink.rs otkriva kako da SAMI oživite prazničnu magiju u svom domu! (FOTO)

Novogodišnji praznici su u punom jeku, ali još uvek možete da ukrasite i ulepšate svoj dom, kako bi uživali u magiji Božića. Pink.rs vam donosi fenomenalnu ideju baka Slobodanke iz Beograda.

Ova mlada baka, odlučila je da obraduje svoju porodicu, a pre svega unuku, koja, kao i sva deca obožava kada kuća "šljašti", tako što je odlučila da napravi nešto što je prva asocijacija na pravu zimsku idilu - kamin.

Kako kaže za portal Pink.rs, ova ideja joj je pala na pamet iznenada, jer je želela da napravi nešto što će ujedno dati toplinu domu, a isto tako i zabaviti sve.

Ona dodaje da ovaj kamin nije uopšte komplikovan i da ga je lako napraviti.

"Potrebne su vam kartonske kutije, po mogućstvu iste veličine za stranice, ali ukoliko nemate, možete iskoristiti i više različitih kutija, koje će te ređati dok ne dobijete dve jednake strane", kaže Slobodanka.

Dodaje da su vam pored kutija potrebne tapete, na primer sa motivom cigle ili kamena.

"Prvo napravite postolje, zatim stranice, i na kraju poklopac takođe od kartona, kao na slici. Kartonske tubice koje su ostale od iskorišćenih tapeta, mogu da posluže kao drva u kaminu. Njih takođe možete izlepiti ukrasnim papirom", kaže Slobodanka, i dodaje, da je za pravu draž bitno naći odgovarajuću "rešetku" kao i da je njena "rešetka" zapravo kuhinjski metalni čiviluk za kačenje krpa.

Kada sve ovo učvrstite lepkom, možete ukrasiti po želji, par ukrasa, mašnica i traka, kako kaže, po sopstvenom izboru.

"Ono što upotpunjuje izgled i unosi toplinu u ovu sliku na kraju jesu svećice koje stavite ispod "drva". Prelepo će bacati svetlost, kao da je založena prava vatrica", rekla je ona.

Ova maštovita i kreativna baka, otkrila je još jednu caku za potpunu dečiju novogodišnju čaroliju i radost.

"Uzmite nekoliko balona, naduvajte ih i od kolaž papira isecite oči, nos i usta, a od krep papira napravite kosu. Sve ih povežite koncem i okačite na garnišnu da vise sa prozora. I eto je čarolija", objasnila je Slobodanka za naš portal, čime nam je donela duh praznika, a nadamo se da će isti uneti i u vaše domove.

Autor: A.A.