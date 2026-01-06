AKTUELNO

SANJATE O PRAZNIČNOJ IDILI UZ KAMIN? Slobodanka za Pink.rs otkriva kako da SAMI oživite prazničnu magiju u svom domu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Novogodišnji praznici su u punom jeku, ali još uvek možete da ukrasite i ulepšate svoj dom, kako bi uživali u magiji Božića. Pink.rs vam donosi fenomenalnu ideju baka Slobodanke iz Beograda.

Ova mlada baka, odlučila je da obraduje svoju porodicu, a pre svega unuku, koja, kao i sva deca obožava kada kuća "šljašti", tako što je odlučila da napravi nešto što je prva asocijacija na pravu zimsku idilu - kamin.

Kako kaže za portal Pink.rs, ova ideja joj je pala na pamet iznenada, jer je želela da napravi nešto što će ujedno dati toplinu domu, a isto tako i zabaviti sve.

Foto: Pink.rs/A. Aras

Ona dodaje da ovaj kamin nije uopšte komplikovan i da ga je lako napraviti.

"Potrebne su vam kartonske kutije, po mogućstvu iste veličine za stranice, ali ukoliko nemate, možete iskoristiti i više različitih kutija, koje će te ređati dok ne dobijete dve jednake strane", kaže Slobodanka.

Foto: Pink.rs/A. Aras

Dodaje da su vam pored kutija potrebne tapete, na primer sa motivom cigle ili kamena.

"Prvo napravite postolje, zatim stranice, i na kraju poklopac takođe od kartona, kao na slici. Kartonske tubice koje su ostale od iskorišćenih tapeta, mogu da posluže kao drva u kaminu. Njih takođe možete izlepiti ukrasnim papirom", kaže Slobodanka, i dodaje, da je za pravu draž bitno naći odgovarajuću "rešetku" kao i da je njena "rešetka" zapravo kuhinjski metalni čiviluk za kačenje krpa.

Foto: Pink.rs/A. Aras

Kada sve ovo učvrstite lepkom, možete ukrasiti po želji, par ukrasa, mašnica i traka, kako kaže, po sopstvenom izboru.

"Ono što upotpunjuje izgled i unosi toplinu u ovu sliku na kraju jesu svećice koje stavite ispod "drva". Prelepo će bacati svetlost, kao da je založena prava vatrica", rekla je ona.

Foto: Pink.rs/A. Aras

Ova maštovita i kreativna baka, otkrila je još jednu caku za potpunu dečiju novogodišnju čaroliju i radost.

Foto: Pink.rs/A. Aras

"Uzmite nekoliko balona, naduvajte ih i od kolaž papira isecite oči, nos i usta, a od krep papira napravite kosu. Sve ih povežite koncem i okačite na garnišnu da vise sa prozora. I eto je čarolija", objasnila je Slobodanka za naš portal, čime nam je donela duh praznika, a nadamo se da će isti uneti i u vaše domove.

Autor: A.A.

#Kuća

#Nova godina

#Praznici

#UKRASI

#kamin

