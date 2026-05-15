Ovih 6 proizvoda za lepotu NIKAKO ne smeš da koristiš svaki dan

Postoje proizvodi koje ne bi trebalo prečesto koristiti jer tada njihove prednosti postaju mane.

Pre nego što u panici istreseš sve iz svog nesesera, saznaj koji su proizvodi štetni ako se koriste svakodnevno i zašto je tako:

Šampon za suvo pranje

Šampon za suvo pranje je pravi spas ako nam je kosa masna, a moramo da “izletimo” iz kuće. Ipak, ne bi ga trebalo koristiti nekoliko dana za redom jer njegova formula isušuje vlasi i čini kosu lomljivom.

Bogate maske za kosu

Hranjenje vlasišta i vrhova kose kvalitetnim maskama je uvek dobra ideja, ali to ne treba raditi baš svaki dan. Na proizvodima za regeneraciju kose uvek je naznačeno koliko se često smeju koristiti, pa bi se toga trebalo i pridržavati. Bogate maske za kosu idealne su za korišćenje jednom ili dvaput nedeljno u protivnom bi mogle poremetiti pH vlasišta i dati suprotni efekt, poput lomljenja vlasi.

Medicinski balzami za usne

Usne se brzo naviknu na proizvode za negu, pa ako prihvate medicinski balzam kao jedini pouzdani izvor hidratacije, bez njega će uvek biti suve i ispucale. Na dnevnoj bazi je najbolje koristiti običan balzam.

Prajmer

Na dnevnoj bazi bi trebala izbegavati silikonske prajmere jer oni zapušavaju pore uljima i znojem i tako mogu prouzrokovati pojavu akni. Silikonski prajmeri jesu sjajna stvar jer koži daju blur efekt, sužavaju pore i drže mejkap na mestu, ali koristi ga samo u posebnim prilikama.

Vodootporna maskara

Za razliku od običnih maskara, vodootporne maskare mogu isušiti trepavice, a ako je nanosiš u više slojeva, tvoje trepavice mogu doslovno pući kao grančice!

Preparati za samopotamnjivanje

Sa ovim preparatom ne treba preterivati iz više razloga. Estetski razlog je to što prekomerna primena prepata može dovesti do pojave ružnih narandžastih mrlja na koži koje se jako teško uklanjanju. A tu je i zdravstevni razlog – u nekim proizvodima za samopotamnjivanje nalazi se DHA, aktivni sastojak koji može dovesti do ozbiljnih oštećenja DNK.

