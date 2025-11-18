Od ove namirnice vaša KOSA će porasti PREKO NOĆI - jeftina je i brzo se pravi

Azisjke kulture poznate su po širokom i čestom korišćenju pirinča. Ovu žitaricu tamo smatraju i simbolom žena i plodnosti.

Ali, benefiti pirinča nisu samo nutritivne prirode. Azijske žene dugo ga koriste i za negu kose, ondosno za njen brži rast, sjaj i zdravlje.

U pitanju je metod ispiranja kose vodom u kojoj je odstajao pirinač.

Azijatkinje tvrde da pirinčana voda ima sledeća svojstva na kosu:

* Pojačava elastičnost i sprečava pucanje vlasi* Utiče na brži rast kose* Poboljšava sjaj* Pomaže lakšem raščešljavanju* Ojačava vlasi* Pirinčana voda prepuna je antioksidanasa, minerala, vitamina * B i E, kao i aminokiselina, koje su zajedno odlična kombinacija za zdravlje, lepotu i kvalitet kose.

Mnoge žene isprobale su ovaj metod i podelile svoja iskustva na internetu nakon prvog korišćenja:

Prvo treba napraviti pirinčanu vodu. Isperite šolju pirinča vodom, pa ga potopite u dve-tri šolje čiste vode i ostavite da stoji 30 minuta. Procedite pirinčanu vodu u čstu posudu.

Autor: Zorica Lazarević