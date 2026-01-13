AKTUELNO

Svrbi vas koža glave i imate perut? Isprobajte domaću PASTU koja ga uklanja kao od šale (RECEPT)

Ako dugo koristite šampone koji sadrže sulfate u sebi, moguće je da će vam se u jednom trenutku javiti perut u kosi.

Nažalost, sulfati se nalaze u većini proizvoda koji se nalaze na tržištu i zaista je teško da ih izbegnete.

Oni nisu dobri jer iritiraju kožu glave i dovode do svraba koji, na kraju, prouzrokuje perut.Ako dođete u tu situaciju, postoji oprobano rešenje kako da se rešite upornog svraba i peruti, a za to su vam potrebna samo dva sastojka iz kuhinje – soda bikarbona i limun.

Sipajte kašičicu sode u činiju i iscedite pola limuna, Pustite da soda zapeni, te promešajte smesu. Pre pranja kose nanesite proizvod na kožu glave i dobro ga utrljajte.

Sačekajte da pasta deluje, te je dobro isperite i operite kosu. Već nakon desetak minuta od tretmana osetićete da se svrab u velikoj meri smanjio, ali da bi tretman bio u potpunosti delotvoran, ponovite ovaj postupak još nekoliko puta u toku nedelje.

