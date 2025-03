Promenite život za samo jedan minut: Ovo pravilo drži sve pod kontrolom - od kilaže do higijene doma

Za one koji hronično odlažu obaveze, ovo pravilo nudi odličnu polaznu tačku za akciju...

Budite iskreni (ovu rečenicu zauvek ćemo čuti glasom Dejvida Bekama koji se u jednoj epizodi serije ,,Beckham" obraća supruzi Viktoriji). Koliko puta ste odložili neki posao jer vam je delovao strašno preopterećujuće?

Onda, kada ste konačno skupili hrabrosti da ga uradite, ispostavi se da vam je za isti bilo potrebno samo 60 sekundi? Kada ga završite, možda ćete se čak ljutiti na sebe zbog odlaganja i konstantnog premeštanja s jedne na drugu to-do listu. Poznato?

Ovo je vrlo česta situacija, što je dovelo do popularizacije ,,pravila jedne minute", koje bi moglo biti ključ za mnogo lakši život. Ovo pravilo je osmislila autorka Grečen Rubin, a ideja je da, ako nešto traje samo 60 sekundi, treba to uraditi odmah.



Rubin ističe kućne poslove, poput čišćenja stola umesto ostavljanja da bude neuredan ili kačenja kaputa umesto da ga bacite na stolicu – sve su to stvari koje oduzimaju samo trenutak. To je idealan način da sprečite nagomilavanje nereda, ali ovo pravilo možete primeniti i u mnogim drugim situacijama.

Pravilo jedne minute sada je postalo popularno na TikToku, gde ga ljudi koriste da obave brze (i pomalo zastrašujuće) telefonske pozive, odgovore na poruke, krenu na trening ili završe jednostavne obaveze.

Prednosti ,,pravila jedne minute"

Prema rečima dr Kerolajn Fenkel, pravilo jedne minute je vrsta ,,mikro-intervencije", što znači da je to mali način da se polako odmaknete od osećaja da ste zapeli. Ako imate gomilu zadataka koji se gomilaju ili često odlažete stvari, možda biste želeli da ga isprobate.

Na primer, zamislite da ste izbegavali slanje e-mejla jer vam se čini kao još jedan dosadan zadatak na već predugačkoj listi obaveza. Ako sebi kažete: ,,Trajaće samo minut, hajde da to obavim", to može prekinuti mentalnu spiralu i stvoriti momentum. Tako, zadatak je gotov i već ste se oslobodili.



Takođe, ovo pravilo odlično funkcioniše ako često odlažete stvari zbog stresa ili anksioznosti, kao što je pozivanje za zakazivanje pregleda kod zubara. Znajući da ćete se osećati nelagodno samo na kratko je mnogo lakša infomacija za prebroditi u vašem umu, ističe Elle.

Prava suština ovog pravila, međutim, leži u tome koliko je sjajno ostati organizovan. ,,Mali zadaci koje izbegavamo – odgovaranje na poruke, stavljanje posuđa u sudoperu – tiho se gomilaju u našim glavama i povećavaju stres", kaže ona. ,,Pravilo jedne minute smanjuje tu mentalnu težinu. S vremenom, ono takođe gradi osećaj kompetencije, što podstiče produktivnost na većem nivou. Mali uspesi su važni jer menjaju našu unutrašnju priču iz 'Zakasnio/la sam sa svime' u 'Mogu ovo da obavim.'"

Ko treba da proba ovo pravilo?

Iako bi svako mogao da ima koristi od pravila jedne minute, Fenkel kaže da je ono posebno korisno za ljude sa anksioznošću, depresijom, sagorevanjem i ADHD-om, jer sve ove stvari mogu učiniti da čak i najjednostavniji zadaci izgledaju nepremostivo.

,,Kada ste preopterećeni, vaš mozak često precenjuje napor koji je potreban za obavljanje zadatka", kaže ona. ,,Pravilo jedne minute pomaže u prepravljanju tog narativa."



Za one koji hronično odlažu obaveze, ovo pravilo nudi odličnu polaznu tačku za akciju. Za one koji često prave nered, to je lak način da zadrže svoje mesto urednim. ,,I za ljude sa anksioznošću, ono uvodi dobar osećaj – dokazujete sebi da možete da napravite prvi korak", kaže ona. ,,Očekivanje je često gore od samog zadatka."

Najlepša stvar kod ovog pravila je što vas ,,pronalazi" tamo gde jeste. ,,Nije u pitanju savršenstvo ili hiperproduktivnost – radi se o tome da gradite poverenje u sebe", kaže Fenkel. ,,Svaki put kada ispunite nešto malo, jačate svoj osećaj kontrole. A u svetu koji nas često ostavlja bez moći, to je ogromno."

Autor: Snežana Milovanov