Prastari trik hit među savremenim domaćicama: Kesica ovog praha čisti zagoreli tiganj kao od šale!

Zagoreli tiganj nekada je neminovnost.

Ako vam se hrana ipak zalepi, tu je trik kako tiganj da očistite.

Prema savremenim savetima, vinski prašak za pecivo (poznat i kao prašak sa vinskom kiselinom) može ekspresno pomoći pri uklanjanju zagorelosti na tiganju — bez mukotrpnog ribanja i struganja.

Prašak se pospe po dnu tiganja, doda vruća voda i ostavi da deluje oko 60 minuta. Nakon toga se površina nežno očisti i ispere

Ovo prvenstveno ima smisla jer vruća voda u kombinaciji sa kiselim sastojkom rastvara ostatke hrane tipa karamelizovanih šećera.

Vinski prašak sadrži kiselinu koja umekšava naslage zagorelog masnoća bez abrazivnog mehaničkog truda.

Kod umerenih zagorelih slojeva tretman jednom kesicom obično potpuno uklanja nečistoću.

Kada je reč o tvrdokornim naslagama, preporučuje se ponavljanje postupka ili dodatak blage abrazivne četke nakon natapanja.

Kako pravilno primeniti ovaj trik – korak po korak

Pospite prašak: Rasporedite jednu kesicu po dnu zagorelog tiganja (nerđajući čelik ili emajlirana posuda).

Dodajte vruću vodu: Sipajte toliko vode da prekrije zamašcenu površinu, ostavite da odstoji 45–60 minuta.

Ispiranje i nežno ribanje: Nakon stajanja, upotrebite mekanu četku ili sunđer, oribajte ostatke i isperite vodom.

Vinski prašak za pecivo se uglavnom koristi za pripremu poslastica, a može se pronaći u specijalizovanim prodavnicama zdrave hrane ili bolje opremljenim hipermarketima.

Autor: S.M.