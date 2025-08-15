Najjeftiniji, ali i najbolji trik ikada: Žena otkrila kako bukvalno sama usisa celulit! (VIDEO)

Mnogo puta smo govorili o korisnim i sjajnim stranama TikTok aplikacije, međutim, u moru dobrih ideja, ipak mora da ispliva i neka koja nam se čini van svake pameti. Pa je tako Melisa koja ima 67 godina, šokirala pratioce kada je otkrila svoju jedinstvenu metodu za uklanjanje celulita.

Melisa je rekla da je ipak malo sramota zbog načina na koji to radi, ali pošto ni njena deca, ni muž nemaju profile na ovoj mreži, usudila se da sa ostatkom tiktokera podeli svoj trik. Zvuči neverovatno, ali Melisa svoj problem sa celulitom rešava uz pomoć mini usisvača!

„Otkriću vam nešto što bi verovatno trebalo da mi bude neprijatno da vam pokažem, ali svejedno ću to da uradim. Dolaskom leta, celulit počinje više da se primećuje, a što ste stariji – ja imam 67 godina – to ga više imate“, ispričala je Melisa iz Tenesija u videu koji je veoma brzo postao viralan i pokupio više od 2,3 miliona pregleda.

Pa je demonstrirala kako aparatom prelazi preko butina.

„Zaista pomaže da se razbije celulit. Mislim, bila sam stvarno iznenađena“, rekla je i upozorila da ovaj „tretman“ ne funkcioniše sa običnim usisivačem koji je prejak, pa je izazvao pucanje kapilara.

Komenatri na njen video bili su pohvalni, mnoge žene su joj se zahvalile što im je otkrila tako dobar trik, ali najviše ljudi je bilo iznenađeno činjenicom da izgleda tako mladoliko na kraju sedme decenije.

„Imam 53 godine dušo, a u poređenju sa tobom izgledam kao da mi je 100“, „Šta god da radiš, prijavljujem se da probam. Izgledaš neverovatno!“, samo su neki od komentara na Melisin izgled.

Autor: A.A.