Ovo se mnogi pitaju: Evo da li preskakanje večere zaista može da pomogne da brzo istopite salo

Postoji stara izreka: „Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah“, što sugeriše da bi trebalo da unesete većinu kalorija tokom ranijih delova dana.

No, da li to znači da bi preskakanje večere moglo da pomogne u mršavljenju? Istraživanja sugerišu da preskakanje večere možda nije najbolja strategija za gubitak težine.

Šta je pokazala ova interesantna studija?

Nedavna istraživanja pokazuju da preskakanje večere može dovesti do povećanja telesne mase. Studija objavljena u januaru 2021. godine pokazala je da su studenti koji su redovno preskakali večeru dobijali više na težini u poređenju sa onima koji su jeli tokom cele večeri. Ti koji su preskočili večeru su tokom šestogodišnjeg istraživanja povećali svoju telesnu masu za oko 10% i imali su veću verovatnoću da će biti klasifikovani kao prekomerna težina ili gojaznost.

Saveti nutricionista

Nutrionista Amanda Najbert objašnjava: „Ljudi koji preskoče večeru često jedu više grickalica kasnije, koje su obično bogate šećerom i ugljenim hidratima, a siromašne vlaknima i proteinima. Ove grickalice retko nas zasite, što može dovesti do prekomernog unosa kalorija.“

Istraživanja su takođe pokazala da muškarci koji su redovno preskakali večeru imali veću telesnu masu u poređenju sa onima koji su večerali povremeno ili redovno. Kod žena, međutim, nije bilo značajnih razlika između onih koji su preskakali večeru i onih koji su redovno večerali.

S druge strane, neka istraživanja sugerišu da preskakanje večere može doprineti gubitku težine. Na primer, studija sa skoro 50.000 učesnika pokazala je da su ljudi koji su imali duže noćne pauze između obroka i jeli manje od tri puta dnevno značajno smanjili svoj indeks telesne mase (BMI) tokom godine. Takođe, učesnici koji su imali veće obroke za doručak ili ručak su smanjili BMI više nego oni koji su imali veće obroke za večerom.

Šta je poenta?

Ova istraživanja sugerišu da povremeni post, koji uključuje preskakanje večere, može biti efikasan, ali važno je razumeti kako i kada se primenjuje. Neadekvatno vreme obroka, posebno kasno uveče, može narušiti naše zdravlje zbog povišenih nivoa glukoze i insulina tokom noći.

Autor: Marija Radić