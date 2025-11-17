AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

POSEBAN OMAŽ LENKI DUNĐERSKI! Mladen Milivojević Baron zajedno sa Ivanom Dudić novim projektom iznenadio sve: Rešili smo da prikažemo njen lik u modernom kroju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naš slavni modni dizajner, Mladen Milivojević Baron, odlučio je da u svom rodnom Novom Sadu, zajedno sa glumicom Ivanom Dudić, svoju modnu priču pretoči u modni editorijal posvećen čuvenoj Lenki Dunđerski kako bi odao omaž njenom liku i vremenom u kojem je Lenka odrastala.

Mlada glumica Ivana Dudić glumila je u seriji "Crveni mesec" te joj je u ovom modnom izazovu bilo lakše da se približi Lenki i njenom liku.

- Ne znam da li ti znaš da sam ja igrala u seriji koja se zove "Crveni mesec", iskreno hvala im na pozivu što sam ja bila ta koja će - rekla je glumica pa je otkrila da li bi više volela da je neko voli kao Laza Kostić Lenku, ili da bude bogata kao porodica Dunđerski:

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda preterujem , ja se slažem da je ljubav ono što te na kraju dana usreći, a da novac nije to što je dovoljno. Materijalno ljudi mogu da se ostvare, ali ljubav se danas teško nalazi. - rekla je Ivana pa je otkria da u njenoj porodici i ljubav i materijalno mogu da idu zajedno:

- Moj brat i ja smo vaspitani da možemo sve da uradimo ako želimo, pa to i radimo - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Mladen je otkrio odakle mu inspiracija za ovaj modni editorijal:

- Ove godine smo odlučili da uradimo, mini modni sešn, omaž Lenki Dunđerski, 21.novembara ove godine je 155 godina od njenog rođenja i 130 godine od njene smrti, samim tim pošto je ona iz ovih krajeva rešili smo da prikažemo nju u ovom vremenu. Svedoci smo njene fotogrtafije, istorije, tog perioda, a mi smo preneli sve to u moderne krojeve koje odišu tim vremenom - rekao je Baron.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Ivana Dudić

#Mladen Milivojević Baron

#Revija

#modni dizajner

#modni kreator

POVEZANE VESTI

Lepota i Moda

Mladen Baron organizovao reviju na Belom dvoru kakva do sad nije viđena! Modele nosile slavne manekenke, zapevala Jelena Gavrilović, a sestričina Nata

Domaći

Ceo život se igram i stvaram: Mladen Baron nakon uspešne revije sumirao utiske za Pink.rs, pa otkrio šta je to što ima želju da dosegne, a nije (VIDEO

Domaći

Jelena Gavrilović spektakularnim nastupom otvorila reviju Mladena Barona: Raskošnim glasom bacila sve u trans (VIDEO)

Domaći

Ja sam loš policajac, a tata je dobar: Ena Popov stigla na reviju Mladena Barona, progovorila o druženju s njim, pa se osvrnula na roditeljstvo, a evo

Domaći

Poznati se sjatili na reviju Mladena Barona: Ova voditeljka svima je privukla pažnju u izazovnom izdanju, a onda se pojavio i ovaj pevač (FOTO)

Domaći

Evo ko je lepotica koja je prošetala na konju na reviji Mladena Barona: Prvakinja je u jahanju, ova pevačica joj je tetka, a njena bajkovita haljina s