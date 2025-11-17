POSEBAN OMAŽ LENKI DUNĐERSKI! Mladen Milivojević Baron zajedno sa Ivanom Dudić novim projektom iznenadio sve: Rešili smo da prikažemo njen lik u modernom kroju (VIDEO)

Naš slavni modni dizajner, Mladen Milivojević Baron, odlučio je da u svom rodnom Novom Sadu, zajedno sa glumicom Ivanom Dudić, svoju modnu priču pretoči u modni editorijal posvećen čuvenoj Lenki Dunđerski kako bi odao omaž njenom liku i vremenom u kojem je Lenka odrastala.

Mlada glumica Ivana Dudić glumila je u seriji "Crveni mesec" te joj je u ovom modnom izazovu bilo lakše da se približi Lenki i njenom liku.

- Ne znam da li ti znaš da sam ja igrala u seriji koja se zove "Crveni mesec", iskreno hvala im na pozivu što sam ja bila ta koja će - rekla je glumica pa je otkrila da li bi više volela da je neko voli kao Laza Kostić Lenku, ili da bude bogata kao porodica Dunđerski:

- Možda preterujem , ja se slažem da je ljubav ono što te na kraju dana usreći, a da novac nije to što je dovoljno. Materijalno ljudi mogu da se ostvare, ali ljubav se danas teško nalazi. - rekla je Ivana pa je otkria da u njenoj porodici i ljubav i materijalno mogu da idu zajedno:

- Moj brat i ja smo vaspitani da možemo sve da uradimo ako želimo, pa to i radimo - rekla je Ivana.

Nakon toga Mladen je otkrio odakle mu inspiracija za ovaj modni editorijal:

- Ove godine smo odlučili da uradimo, mini modni sešn, omaž Lenki Dunđerski, 21.novembara ove godine je 155 godina od njenog rođenja i 130 godine od njene smrti, samim tim pošto je ona iz ovih krajeva rešili smo da prikažemo nju u ovom vremenu. Svedoci smo njene fotogrtafije, istorije, tog perioda, a mi smo preneli sve to u moderne krojeve koje odišu tim vremenom - rekao je Baron.

Autor: N.B.