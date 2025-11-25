Materijal je i više nego važan: Evo na šta treba da obratite pažnju pri kupovini odeće za decu

Kada birate garderobu za dete, najčešće gledate boju, dezen, veličinu i cenu – a deklaracija ostane potpuno neprimećena. Međutim, ta mala etiketa sa unutrašnje strane govori sve ono što oko ne vidi: od toga da li je materijal bezbedan za osetljivu dečju kožu, do toga kako će se ponašati nakon više desetina pranja.

Razlika između dobro deklarisanog komada i onog bez jasnih informacija često postane vidljiva tek posle duže upotrebe – na koži deteta, ali i u vašem novčaniku.

Zašto sve ovo utiče na zdravlje i udobnost?

Dečja koža je znatno tanja, propusnija i osetljivija nego koža odraslih, pa sve što dodiruje njihovu kožu – boje, vlakna, lepkovi ili elastični delovi – može izazvati reakciju. Sintetika, agresivne boje ili materijali tretirani hemikalijama neretko izazivaju crvenilo, svrab i iritaciju, ali problem je što se reakcije ponekad javljaju tek posle nekoliko dana ili nedelja nošenja, pa roditelji teško povežu uzrok.

Deklaracija otkriva pravi sastav vlakana i daje vam osnovu da procenite da li je komad zaista pogodan za svakodnevni kontakt sa kožom. Oznake poput „100% pamuk“ upućuju na prirodan materijal, dok mešavine sa poliesterom često slabije propuštaju vazduh i zadržavaju vlagu, što povećava rizik od preznojavanja i iritacija.

Kako razumeti sastav, oznake na deklaraciji i bezbednosne standarde odeće?

Najvažniji deo svake deklaracije odnosi se na sastav – pamuk, lan i viskoza pripadaju prirodnim vlaknima koja omogućavaju koži da diše, dok su poliester, akril i najlon sintetički materijali koji jesu izdržljivi, ali mogu biti manje udobni, posebno tokom toplih dana ili noći. Ukoliko na etiketi vidite oznaku OEKO-TEX Standard 100, možete biti sigurniji da je proizvod testiran na prisustvo preko 300 štetnih supstanci.

Iako ovaj sertifikat nije obavezan, on predstavlja veliki plus, naročito kada kupujete pidžame, donji veš ili odeću koja se nosi direktno na koži. Takođe, obratite pažnju na uputstvo za održavanje – preporuke o pranju i nezi postoje kako bi se očuvala bezbednost materijala i sprečilo oštećenje vlakana, što je posebno važno jer se dečja odeća pere često i na višim temperaturama.

Praktični primeri: Kako izabrati pidžamu ili donji veš za dete?

Kod odabira pidžama, fokus uvek stavite na sastav. Pamuk je najbezbedniji i najprijatniji izbor jer reguliše temperaturu tokom noći, sprečava zadržavanje vlage i smanjuje rizik od iritacija. Deca koja se mnogo kreću u snu potrebno je da imaju pidžamu sa rastegljivim, ali mekim i širokim lastišem, kako ne bi ostavljao tragove na koži. Izbegavajte modele sa dugim trakama, tvrdim aplikacijama ili elementima koji mogu biti rizični tokom spavanja.

Kod donjeg veša prednost daju prirodnim materijalima – pamuku sa minimalnim dodatkom elastina. Sintetika zadržava znoj, što može dovesti do neprijatnih iritacija i stvaranja toplote koja smeta koži. Ako dete ima osetljivu kožu, dodatni plus je navod iz deklaracije da je proizvod dermatološki testiran.

Šta obavezno treba da proverite pre nego što platite?

Pre konačne kupovine odvojte par minuta i proverite nekoliko ključnih detalja. Okrenite odeću naopako i pogledajte šavove: ako su grubi, nepravilni ili tvrdi, verovatno će smetati koži. Zatim proverite kvalitet dodataka – dugmadi, šljokica, aplikacija – jer labavi elementi mogu otpasti i predstavljati opasnost. Obratite pažnju na veličinu: ne oslanjajte se isključivo na uzrast, već čitajte konkretne oznake visine i obima.

Prevelika odeća nosi rizik od zapetljavanja, dok pretesna ograničava pokretljivost. Kod online kupovine, uvek tražite fotografiju deklaracije – ako je nema, bolje je potražiti drugi brend. Na kraju, razmislite koliko je komad praktičan za pranje. Garderoba koja se pere svakodnevno mora biti izdržljiva i otporna na više temperature zbog higijene.



Autor: Jovana Nerić