Za sve prilike: Napravite 'neurednu' punđu za svega nekoliko minuta VIDEO

Bilo da treba da se nađete sa drugaricama na kafi ili ste iznenada dobile poziv za izlazak, u samo par koraka imaćete frizuru kao iz salona.
Sve žene imaju dane kada im neke stvari, poput pravljenja frizure, jednostavno ne idu od ruke.
Međutim i u tim danima postoji jednostavno rešenje - "neuredna" punđa.
Jedna influenserka je na svom Instagram profilu, korak po korak, objasnila kako da napravite ovu sjajnu punđu, koja može da se nosi u raznim prilikama.
Sve što vam je potrebno jeste rastegljiva gumica za kosu, a detaljne korake, pogledajte u snimku:
Autor: S.M.