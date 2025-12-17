NAJMODERNIJE FRIZURE SEZONE: Šta je IN i šta frizerke preporučuju!

Nova sezona donosi svež talas trendova – od jednostavnih, praktičnih frizura do glamuroznih stilova koji se lako prilagođavaju svakodnevici.

1. „Italian bob“ – elegantna sofisticiranost. Klasični bob dobio je svoju luksuznu italijansku verziju. „Italian bob“ je nešto duži, mekši i puniji od standardnog kratkog boba. Odličan je za žene koje žele uredan, ali ne previše strogo definisan izgled. Kosa je oblikovana tako da prirodno pada, sa minimalnim stilizovanjem. Za koga je idealan? Za sve sa ravnom ili blago talasastom kosom, posebno ako žele chic izgled uz malo truda.

2. „Curtain bangs“ ostaju neprikosnoveni. Zavesa šiške i dalje su jedan od najtraženijih trendova u salonima. Dovoljno su fleksibilne da pristaju gotovo svakom obliku lica, a pritom dodaju mekoću i dinamiku frizuri. Najbolje izgledaju uz duže lob frizure ili talasastu kosu. Prednost: lako se održavaju i prirodno se spajaju sa ostatkom kose.

3. Ultra-duga kosa – povratak glamura. Duge, negovane vlasi ponovo su u vrhu trendova. Bilo da je ravna, talasasta ili blago uvijena, duga kosa postaje simbol ženstvenosti ove sezone. Sve više devojaka opredeljuje se za ekstenzije koje omogućavaju postizanje savršene dužine bez čekanja.Savet: serumi i redovno šišanje krajeva ključ su zdravog izgleda.

4. „Shaggy layers“ – moderna razbarušenost. Razigrani slojevi vraćaju se u velikom stilu! Inspirisan 70-im, „shag“ je frizura za one koje vole volumen, teksturu i prirodnu neurednost. Savršeno stoji devojkama sa talasastom ili kovrdžavom kosom.Zašto je popularan? Jer je istovremeno moderan, opušten i neverovatno fotogeničan.

5. Visoke, zategnute punđe – minimalizam na vrhuncu. Clean girl estetika nastavlja da vlada, a visoko podignute i zategnute punđe savršeno se uklapaju u taj trend. Ističu crte lica, podižu kompletan styling i odlične su za svečane prilike, ali i svakodnevne obaveze. Savršene za: žene koje vole uredan, minimalistički look.

6. Kratke, geometrijske frizure za hrabre. Pixie i mikro-bob vraćaju se u igru. Ove frizure donose moćan, futuristički izgled i sjajno stoje damama koje žele da naglase jagodice i vrat. Zahtevaju redovno održavanje, ali efekat je – vrhunski.

7. Prirodne kovrdže i wet look talasi. Umesto ispravljanja, kovrdže se ove sezone naglašavaju! Prirodni volumen, definisani pramenovi i lagani gel finish čine kosu glamuroznom, a opet modernom. Wet look talasi takođe su veliki hit na crvenim tepisima.

Bilo da volite kratko, dugo, ravno ili talasasto – trendovi nude ponešto za svaki stil. Najvažnije je odabrati frizuru koja pristaje vašem obliku lica i načinu života, jer je samopouzdanje najbolji aksesoar.

Autor: S.Paunović