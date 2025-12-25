ZIMSKI STIL 2026: Kako ostati topao, trendi i praktičan!

Najbolji saveti za slojevito oblačenje i must-have komade koji će dominirati ovom sezonom.

Zima ne mora da znači kompromis između stila i udobnosti. Ove sezone, modni stručnjaci kombinuju toplinu, praktičnost i trendove na način koji vam omogućava da izgledate sjajno, a da vam bude prijatno i toplo – čak i kada je najhladnije.

1. Slojevito oblačenje je ključ

Osnovno pravilo je kombinacija funkcionalnog i modnog: lagani džemperi, košulje ili rolke ispod toplih džempera i kaputa. Slojevi vam omogućavaju fleksibilnost i daju vizuelni efekat „bogatstva“ stila.

2. Oversized kaputi i puffer jakne

Veliki kaputi ostaju must-have, dok su puffer jakne ove zime posebno popularne. Birajte neutralne tonove poput bež, sive ili tamno zelene, koji se lako kombinuju sa ostatkom garderobe.

3. Pleteni džemperi i rolke

Debeli, mekani džemperi ne samo da greju, već su i izuzetno trendi. Rolke u jarkim bojama ili s printom dodaju karakter svakom outfitu.

4. Široke pantalone i slojevi preko čizama

Široke pantalone od toplih materijala (kao što su vunene ili flanel) odlične su za slojevite kombinacije preko čizama. Ako dodate dug, oversize džemper ili kardigan, outfit dobija savršenu proporciju.

5. Aksesoari koji prave razliku

Šeširi, rukavice, šalovi i čarape u kontrastnim bojama ne samo da greju, već i daju dozu stila. Uložite u kvalitetne materijale – kašmir, vuna i alpaka su pravi izbor za zimu 2026.

Bonus trik: igrajte se teksturama i bojama

Kombinovanje različitih materijala i nijansi (npr. vuneni džemper + kožni kaput + svilenkasti šal) daje sofisticirani izgled bez napora. Neutralni tonovi se lako kombinuju sa jednim jarkim detaljem koji privlači pažnju.

Ove zime, udobnost i trend idu ruku pod ruku. Primenite ove savete i vaš zimski stil biće savršena kombinacija topline, praktičnosti i modne izražajnosti.

Autor: S.Paunović