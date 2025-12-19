Ako danas slavite Svetog Nikolu - OVE TRI STVARI su važnije od bogate trpeze!

Suština slave nije u raskoši, već u veri, zajedništvu i miru u domu.

Sveti Nikola je najčešća slava u Srbiji i za mnoge porodice jedan od najemotivnijih dana u godini. I dok se domaćini trude oko trpeze i gostiju, često se zaboravi ono što je zaista suštinsko. Prema običajima i duhu slave, ove tri stvari imaju posebnu važnost.

1. Molitva i slavska sveća – srce svakog doma

Paljenje slavske sveće i kratka molitva nisu formalnost, već simbol vere, zahvalnosti i nade. Sveća predstavlja svetlost Hristovu i blagoslov za dom i porodicu.

2. Mir i zajedništvo za slavskom trpezom

Slava nije dan za rasprave, zamerke ili nervozu. Naprotiv – veruje se da ono što tog dana unesemo u kuću, nosimo sa sobom tokom cele godine. Razumevanje, osmeh i lepo raspoloženje važniji su od savršeno postavljenog stola.

3. Gostoprimstvo i dobra namera

Na Svetog Nikolu vrata doma su otvorena za sve dobronamerne ljude. Nije važno koliko ima jela, već da se gost dočeka srcem, toplom rečju i poštovanjem. Skromna trpeza sa iskrenom namerom vredi više od bogatstva bez duše.

Slava Svetog Nikole podseća da su vera, mir i ljudskost temelji svakog doma. Kada se toga držimo, slavska trpeza postaje mesto blagoslova – a ne obaveze.

Autor: S.Paunović