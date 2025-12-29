Praznični dani, topli slojevi i premium stil: Počinje XYZ zimski SALE

Pronađite premium brendove na popustu do 40%.

Dok se grad usporava, a zima donosi one tihe, tople trenutke koje najradijeprovodimo u slojevima mekog pletiva i kvalitetne vune, XYZ Fashion Store otvarasezonu zimskog uživanja. Od 25. decembra, u BOGGI Milano, Maje i XYZ radnjama u Galeriji i BIG Fashion centru u Novom Sadu, kao i na xyzfashionstore.com, počinje zimski SALE sa popustima do 40% na selekcijupremium brendova.

Ovo sniženje nije samo prilika za pametnu kupovinu, već i poziv da se zimskagarderoba osveži komadima koji traju i estetski i kvalitetom. U fokusu su pažljivobirani artikli brendova kao što su Sandro, Maje, BOSS, Ralph Lauren, MarcJacobs, ali i mnogi drugi koji već godinama definišu savremeni urbani stil.

Za zimske dane provedene u gradu, ali i za one spontane vikend-begove, izdvajajuse statement komadi koji spajaju funkcionalnost i prepoznatljiv dizajn. Muška Moose Knuckles parka u toploj braon nijansi nameće se kao pouzdan saveznik tokomhladnih dana, dok Diesel sivi duks donosi opuštenu dozu urbanog luksuza idealnuza svakodnevne kombinacije. Stil zaokružuju Michael Kors kargo pantalone, kao i Paul Taylor kožne čizme, koje lako prelaze iz dnevnih u večernje varijante.

Kada je reč o ženskoj selekciji, zimski komfor dolazi u sofisticiranom ruhu. Peuterey jakna u maslinastom tonu kombinuje toplinu i minimalističku estetiku, dok Eleventy rolka u neutralnoj bež nijansi postaje ključni sloj svake cozy kombinacije. Za ljubitelje modernih silueta tu su Maje zvonaste farmerke, a finalni akcenat donosi Just Cavalli torbica, detalj koji svaku zimsku priču čini zaokruženom.

Autor: A.A.