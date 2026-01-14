AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

ŠTO VIŠE LISTOVA, VIŠE PARA! Uz ovaj tajni ‘eliksir’ zamija raste kao luda: Izbacuje nove izdanke preko noći!

Izvor: Pink.rs/Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Stara mudrost kaže: „Što više listova, više para!“

Ako vaša zamija stagnira, možda je vreme da upotrebite tajno oružje koje pretvara običnu saksiju u magnet za blagostanje.

Dok trošimo bogatstvo na veštačka đubriva, zaboravljamo da priroda ima svoje prečice. Zamija, koju mnogi nazivaju "biljkom novca", nije samo ukras. Prema Feng Šui principima, njeni mesnati listovi su rezervoari energije blagostanja. Ali šta kada biljka prestane da raste?

Odgovor se krije u običnom želatinu. Ovaj kuhinjski sastojak je prava azotna bomba koja biljci daje snagu da "eksplodira" od novih izdanaka.

Tajna receptura:

Sve što vam treba je jedna kesica želatina rastvorena u kombinaciji tople i hladne vode (ukupno 4 šolje tečnosti). Ovim rastvorom zalijte biljku jednom mesečno.

Rezultat?

Biljka koja izgleda kao iz časopisa, tamnozeleni sjaj koji ne bledi i, što je najvažnije, novi listovi koji simbolizuju rast vaših finansija. Ne dozvolite da vaša zamija spava – probudite je ovim eliksirom i gledajte kako se energija u vašem domu menja!

Autor: Dalibor Stankov

#biljka novca

#blagostanje

#feng shui

#kako ubrzati rast

#nega biljaka

#prirodno đubrivo

#saveti za cveće

#sobne biljke

#sreća i novac

#trikovi za dom

#zamija

#želatin za cveće

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Imunolozi mole: Ako imate preko 50, počnite sa ovom navikom što pre – može vam spasiti zdravlje!

Lifestyle

Što je bujnija to više novca privlači: Stavite 2 sastojka u saksiju i krasula će rasti ludačkom brzinom

Lifestyle

Uštedela je više od 10.000 evra za godinu dana uz ovaj čuveni trik! Caka je u 1 važnoj stvari!

Politika

'Više cenim Hrvata domoljuba, nego Srbina hrvatskog čmaroljuba': Gaga Antonijević: Nikada više neću otići u Hrvatsku jer osećam gađenje

Showbiz

Više od 300 žrtava se javilo advokatima: NOVE TUŽBE protiv Paf Dedija

Extra

Stavite nekoliko OVIH zrna u novčanik i biće pun para: Ovaj ritual 'od dinara pravi dva', kaže staro verovanje