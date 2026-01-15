AKTUELNO

Topla stopala i na -20 stepeni: Trik za 180 dinara koji greje bolje od svakih čizama i spašava celu porodicu!

Zima ne oprašta, pogotovo kada hladnoća krene od stopala pa se podigne pravo kroz kosti. Možete imati najskuplje čarape, brendirane čizme, podstavljen đon – ništa ne vredi ako noge promrznu.

Zato se ljudi sve češće okreću najjednostavnijem rešenju koje verovatno već imate u kuhinji: aluminijumska folija. Da, zvuči smešno, ali radi brutalno dobro.

Trik funkcioniše tako što folija deluje kao toplotni štit. Ona odbija hladnoću koja dolazi od tla i zadržava toplotu koju vaša stopala proizvode. Rezultat je topla unutrašnjost obuće i stabilna temperatura koja drži i kad je napolju minus dvadeset. Dovoljno je da skinete uložak iz cipele, isečete foliju po njegovom obliku i vratite je ispod uloška. Ništa komplikovano, a razlika se oseti već posle par minuta hoda.

Ako puno stojite napolju, ako vam se posao svodi na sneg, led, smrzavanje ili samo imate večito ledena stopala – ovo je jedan od najpraktičnijih trikova koje možete probati. Utiče odmah, ne košta ništa i radi bolje od 80 odsto čuda koja se reklamiraju kao rešenje za hladne noge.

Kako da sprečite vlagu i neprijatne mirise
Ako vam se stopala brzo znoje, pospite malo sode bikarbone u obuću pre nego što navučete čarape. Ona upija vlagu, neutrališe mirise i sprečava da se vlaga hladnoće pretvori u još veći problem. Rezultat je topla, suva i mnogo udobnija zimska obuća.

Autor: S.M.

