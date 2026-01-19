AKTUELNO

Dženifer Lopez se pojavila u kombinaciji koju žene u Srbiji obožavaju i pokazala gde sve grešimo

Moda se poslednjih godina ponaša kao klatno. Iz preširokog ulazimo u svedeno, iz nostalgije u novi minimalizam, iz devedesetih lagano klizimo ka 2016. godini.

I baš u tom trenutku, kada se svi pitaju da li su baggy farmerke već „prošlost“, pojavljuje se Dženifer Lopez i daje najjednostavniji mogući odgovor - nisu.

Na fotografijama snimljenim 14. januara u Beverli Hilsu, Džej Lo izlazi na ručak u možda najširem paru farmerki koji smo od nje videli. Ipak, ništa na tom izgledu ne deluje nemarno, zastarelo ili previše trendovski. Naprotiv - sve izgleda promišljeno, mirno i samouvereno.

Široke farmerke nosi kao pantalone: uz strukirani smeđi blejzer od riblje kosti, prugastu Oxford košulju uvučenu u pojas i čokoladno braon džemper sa V-izrezom. Kaiš u toploj kožnoj nijansi povezuje ceo stajling u jednu smirenu, elegantnu celinu.

Velika Dior torba i prepoznatljive avijatičarske naočare dodaju dozu luksuza, dok visoke štikle-čizme vraćaju onu J.Lo energiju zbog koje nijedan njen outfit nikada ne deluje obično.

Upravo tu leži lekcija: široke farmerke nisu problem - problem je način na koji ih nosimo. Kada se kombinuju sa klasičnim komadima, one ne pripadaju nijednoj sezoni, nijednom trendu i nijednoj modnoj eri. Pripadaju osobi koja ih nosi.

Dok se modni svet koleba između povratka skinny krojeva, ravnih nogavica i bootcut silueta, Dženifer Lopez nas tiho podseća da stil ne nastaje praćenjem trendova, već njihovim ignorisanjem u pravom trenutku.

Široke farmerke, izgleda, nisu više „it“ komad. One su postale ono mnogo važnije - komad koji govori da znate ko ste, bez potrebe da to objašnjavate.

