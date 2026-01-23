Ova četiri dodatka za dnevnu sobu dizajneri nikada ne kupuju nova

Ako mislite da dom mora biti opremljen isključivo potpuno novim komadima da bi izgledao moderno i elegantno, vreme je da promenite perspektivu. Mnogi renomirani dizajneri enterijera radije biraju polovne ili vintage dodatke, jer upravo oni prostoru daju karakter, toplinu i autentičnost koje je teško postići masovno proizvedenim stvarima.

Evo koja četiri dodatka za dnevnu sobu profesionalci gotovo uvek kupuju polovna.

Keramika i posude

Zašto kupovati novu, industrijski proizvedenu keramiku kada se na buvljacima i u antikvarnicama mogu pronaći upečatljivi komadi s pričom? Antički bokali, činije ili saksije odmah unose patinu i vizuelnu zanimljivost u prostor.

Dizajneri ističu da se ovakvi predmeti mogu izlagati samostalno ili koristiti kao posude za cveće i granje. Posebno su cenjeni radovi starih američkih proizvođača, čiji su oblici i detalji danas gotovo neponovljivi i daleko upečatljiviji od onoga što se može pronaći u savremenim prodavnicama nameštaja.

Sitni dekorativni predmeti

Poslužavnici od mesinga, staklene i srebrne vaze, svećnjaci, kutije, ramovi ili čak lupe – sitni detalji su još jedna kategorija koju dizajneri gotovo isključivo traže polovno.

Razlog je jednostavan: stariji komadi često su izrađeni od kvalitetnijih materijala i sa više ručne veštine nego današnji masovni proizvodi. Osim toga, vremenom dobijaju bogatu patinu, naročito mesing, koji prostoru daje dubinu, toplinu i osećaj bezvremenosti. Upravo takvi detalji čine da enterijer izgleda lično, promišljeno i daleko od prolaznih trendova.

Manja umetnička dela

Nema potrebe da police i vitrine popunite umetninama odjednom. Dizajneri savetuju da se umetnička dela prikupljaju postepeno, kroz godine, upravo kupovinom polovnih ili originalnih komada.

Police su idealno mesto za male skice, ulja na platnu ili fotografije, koje se kombinuju s dekorativnim predmetima. Takvi detalji pričaju ličnu priču, o mestima na kojima ste bili, stvarima koje volite i identitetu doma. Vintage i originalna umetnost gotovo uvek ima više duše i autentičnosti od serijski proizvedenih postera.

Tepisi

Ako naiđete na polovan tepih koji vam se dopada – ne oklevajte. Dizajneri često biraju vintage ili antikne tepihe, posebno turske, jer su izrađeni od izuzetno kvalitetnih materijala i mogu trajati decenijama.

Osim dugovečnosti, njihovi bogati uzorci i boje često postaju temelj celog dnevnog prostora, oko kog se dalje gradi ostatak enterijera. Iako ponekad skuplji, ovakvi tepisi se smatraju investicijom koja se dugoročno isplati.

Kupovina polovnih dodataka nije samo estetski izbor, već i način da prostor dobije karakter, istoriju i lični pečat, nešto što se novcem u prodavnici često ne može kupiti, piše Real Simple.

Autor: Jovana Nerić