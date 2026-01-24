Jedan uređaj skraćuje život: Najopasniji je u kuhinji, a mnogi ga imaju

Kuvanje na plin skraćuje čovekov život za gotovo dve godine. Šporeti na plin odgovorni su za smrt gotovo 40.000 osoba u Evropi godišnje.

Zaključak je proizašao iz studije koja se radila u domaćinstvima širom Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Problem je, kako prenosi „The Guardian“, u zagađivačima koji utiču na to da je broj smrtnih slučajeva dvostruko veći od broja poginulih u automobilskim nesrećama.

Skraćuje život za 2 godine

Šporeti na plin ispuštaju štetne gasove koji se povezuju s bolestima srca i pluća. Ali stručnjaci upozoravaju kako ljudi nisu dovoljno svesni te opasnosti. Kako se navodi u studiji, kuvanje na plin skraćuje čovekov život za gotovo dve godine. Istraživači navode kako su u obzir uzeli isključivo delovanje na zdravlje azot-dioksida, dok su izostavljeni podaci za druge gasove, poput ugljen-monoksida i benzena.

„Još 1978. prvi smo put saznali da je zagađenje azot-dioksidom višestruko veće u kuhinjama koje koriste šporet na plin u poređenju s onim električnima. Ali tek smo sada mogli da damo konkretne podatke o uticaju na životni vek čoveka“, rekla je autorka studije Delgado-Saborit. Prema podacima za EU svako treće domaćinstvo koristi šporet na plin. U Ujedinjenom Kraljevstvu to važi za 54 odsto. U u Italiji, Holandiji, Rumuniji i Mađarskoj za više od 60 posto domaćinstava. Ti šporeti izbacuju štetne materije koje izazivaju upale disajnih ​​puteva.

Slična situacija i u Americi

Izveštaj, koji je podržala Evropska klimatska fondacija, temelji se na prošlogodišnjem istraživanju koje je merilo kvalitet vazduha u domovima kako bi se otkrilo u kojoj meri kuvanje na plin povećava zagađenje u zatvorenom prostoru. To je omogućilo naučnicima da utvrde razmeru unutrašnjeg i spoljnog zagađenje vazduha pri kuvanju. Rezultati su u skladu sa studijom rađenom u SAD-u maju, koja je pokazala da plinske i propanske peći uzrokuju do 19 hiljada smrtnih slučajeva svake godine.

Autor: Marija Radić