ISPOVEST ISKUSNIH MAJSTORA: Bez ovih 5 stvari u kući ste 'kao bez ruku' – Spisak koji rešava 90 odsto kvarova!

Koliko puta vam se desilo da u sred nedelje nešto "kaplje", "škripi" ili se jednostavno rasklimalo, a prvi slobodan majstor vam kaže da može da dođe tek za deset dana? Upravo zato, svaki pravi domaćin zna da tajna nije u tome da znate sve, već da imate čime da radite.

Razgovarali smo sa ljudima koji decenijama popravljaju tuđe greške i pitali ih: "Šta je to što svaka kuća mora da ima u onoj čuvenoj fioci, a da nije višak?"

1. Kvalitetna merna traka (metar)

Možda zvuči prosto, ali većina grešaka nastaje jer se merilo "odokativno". Bilo da kupujete novi tepih ili montirate policu, bez preciznog metra ste u problemu. Majstori savetuju modele sa kočnicom koji se ne savijaju lako pri izvlačenju.

2. Kombinovana klešta (kombinerke)

Ovo je bukvalno produžena ruka svakog majstora. Služe za sečenje žice, savijanje metala, ali i za odvrtanje šrafova kada ništa drugo ne pomaže. Kvalitetna drška koja ne klizi je ključna za bezbedan rad.

3. Ispitivač napona i šrafciger sa bitovima

Bezbednost je na prvom mestu, pa pre nego što krenete da menjate utičnicu, ispitivač je obavezan. Uz njega, umesto 20 različitih šrafcigera, nabavite jedan sa izmenljivim bitovima (krstasti, ravni, torx) koji zauzima minimum prostora.

4. Čekić srednje težine

Nije svaki čekić isti. Za kućnu upotrebu, stručnjaci preporučuju model sa gumenom ili fiberglass drškom koja upija vibracije. Neophodan je za sve – od kucanja eksera za sliku do laganog nameštanja elemenata kod sklapanja nameštaja.

5. Francuski ključ ili "papagajke"

Za sve što ima veze sa vodovodom ili većim maticama, jedan podesivi ključ menja ceo set fiksnih ključeva. Idealan je za zatezanje sifona, slavina ili ventila u hitnim situacijama.

Majstorski savet za kraj: Ne kupujte najjeftiniji pribor na pijaci koji će pući pri prvom jačem pritisku. Investirajte u kvalitet jednom i bićete mirni godinama, jer se samo uz provereni i izdržljivi alati kućne popravke završavaju brzo i bez nervoze. Kada imate pravu opremu, svaki kvar postaje samo mala prepreka koju možete rešiti sami.

Autor: Dalibor Stankov