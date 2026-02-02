AKTUELNO

TRIK ZLATA VREDAN: Ovu namirnicu svi imate kod kuće, a sprečava gomilanje leda u frižideru

Izvor: Krstarica, Foto: Unsplash.com ||

Ko god je imao ovaj problem zna koliko je zapravo naporno odlediti i očistiti frižider u kome se mesecima nakupljao led. Sati struganja i čekanja su prošlost!

Više nećete morate da se mučite, jer je rešenje i više nego jednostavno.

Uz ovaj genijalan trik moći ćete da zauvek sprečite stvaranje leda u vašem frižideru. Tajna je u nečemu što sigurno stoji u vašoj kuhinji.

Obično ulje rešava problem

Jedna sitnica koju svi imate kod kuće i koja će sprečiti gomilanje leda je obično jestivo ulje. Niste ovo znali, zar ne?

Postupak:

Prvo, obavezno odledite i dobro osušite frižider.

Sve što treba da uradite jeste da zidove, fioke i komoru vašeg frižidera premažete uljem.

Dobićete klizavu površinu po kojoj led neće moći uopšte da se formira. Ako se i stvori, biće ga mnogo manje i lako ćete ga ukloniti rukom, bez struganja!

Ovaj zlata vredan trik dokaz je da su najjednostavnija rešenja često i najbolja. Nemojte više dozvoliti da vam gomilanje leda u frižideru stvara muku! Ulje je sve što vam treba za trajno čist i funkcionalan frižider!

Autor: Marija Radić

