HLADNO ŠMINKANJE: Trend koji osvaja Balkan

Zarumenjeni obrazi, sjajna koža i utisak kao da ste upravo ušli sa svežeg vazduha – minimalizam u šminkanju postaje novi standard lepote.

Zaboravite teške pudere i naglašene konture. Novi omiljeni stil šminkanja mladih žena podrazumeva blistavu kožu, blago crvenilo na obrazima i nosu, negovane obrve i usne sa diskretnim sjajem. Cilj nije dramatična promena izgleda, već efekat prirodne svežine – kao posle šetnje po hladnom vremenu.

Osnova je lagan ten. Umesto punog pokrivanja, koriste se tonirane kreme ili lagani puderi koji ujednačavaju kožu, ali je ne maskiraju. Ključnu ulogu ima rumenilo u rozikastim i crvenkastim tonovima, naneto visoko na jagodice, ponekad i preko vrha nosa, kako bi se dobio utisak prirodne prokrvljenosti.

Treba dodati i diskretan sjaj – na vrhovima jagodica, unutrašnjem uglu oka i na usnama. Maskara je često jedini naglasak na očima, dok su senke svedene ili potpuno izostavljene. Ovaj stil je popularan jer je brz, praktičan i prilagodljiv svakodnevici. U vremenu kada se sve više govori o prihvatanju prirodnog izgleda, „hladno devojačko“ šminkanje šalje poruku da lepota ne mora biti teška ni prenaglašena.

Zanimljivo je da su slični trendovi postojali i ranije – još sedamdesetih godina prošlog veka negovao se svež, gotovo neprimetan stil, kao odgovor na preterano naglašenu estetiku prethodnih decenija. Moda, pa i šminka, uvek se kreće između krajnosti.

Ovakvo šminkanje nije samo prolazna moda, već odraz želje za jednostavnošću. Kada koža izgleda zdravo, a lice odmorno, poruka je jasna – manje je često više, a prirodnost je najpostojaniji trend.

Autor: S.Paunović