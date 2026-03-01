Znate li zašto neke majice i dukserice imaju mali trougao na vratu?

Mnogi su primetili maleni trouglasti umetak na izrezu džempera i sportskih majica, ali retki znaju čemu on zapravo služi.

Iako je na savremenoj odeći taj detalj često tek dekorativan, njegova istorija ima vrlo praktične korene.

Kreator sadržaja Alex Ma, koji na TikToku razotkriva mitove i manje poznate činjenice o odeći, u videu s više od šest miliona pregleda objasnio je zašto neki džemperi/majice imaju ušiven taj prepoznatljivi trougao.

Rešenje problema za sportiste

"Na mnogim majicama s kapuljačom i onima s okruglim izrezom nalazi se V-umetak ispod ovratnika. Najčešće je spreda, ponekad pozadi, a nekad i s obe strane. Ali, on nije tu samo radi izgleda", ističe Ma.

Objasnio je da je taj detalj nastao kako bi rešio konkretan problem još 1926. godine, kada je američki proizvođač odeće Russell Athletic dizajnirao dres za američki fudbal napravljen od pamučne trenerke.

"Pre toga igrači su nosili vunene dresove. Vuna je topla, što je dobro, ali u kombinaciji sa znojem i intenzivnom fizičkom aktivnošću postaje teška i neugodna. Osim toga, vuna je pri pranju znala da se skuplja", pojasnio je Ma.

Upijanje znoja i očuvanje oblika

Russell je zato osmislio pamučni dres koji je bolje upravljao vlagom. V-umetak postavljen je upravo na mesto na kojem se znoj najpre nakuplja, u području gornjeg dela grudi i ključnih kostiju. Taj odvojeni komad tkanine u obliku slova V upijao je vlagu na tom delu tela, sprečavajući da se celi prednji deo majice natopi.

Međutim, to nije bila njegova jedina funkcija. Ma je objasnio da je dodatni materijal služio i kao tačka rastezanja. Prilikom navlačenja džempera preko glave, umetak je omogućavao da se odevni predmet privremeno proširi, bez trajnog deformisanja kragne.

Danas su uglavnom samo ukras

Ma je ipak istakao da većina V-umetaka na današnjoj odeći više nema praktičnu svrhu. "Često ćete videti nešto što izgleda kao V-umetak, ali zapravo nije funkcionalno. Najčešće je napravljen od iste tkanine kao i ostatak majice, s dodatnim komadom našivenim samo radi izgleda. Ne daje dodatnu rastezljivost i služi isključivo estetici", rekao je.

"Još je gore to što neke majice imaju samo V-šav, bez ikakvog dodatnog materijala", zaključio je.

