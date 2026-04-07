Zašto čuvamo odeću koju nikada ne nosimo? Emotivna vezanost koja nas drži vezane za prošlost.

Oni džemperi, haljine i cipele koje skupljaju prašinu u ormaru često govore više o nama nego što mislimo – i skrivaju strah od promene i nostalgiju za starim verzijama sebe.

Većina nas u ormaru ima komade koje retko ili nikada ne nosi. Ipak, odbijamo da ih se rešimo, iako zauzimaju prostor i skupljaju prašinu. Psiholozi objašnjavaju da je ovo više od lenjosti – radi se o emocionalnoj vezi sa prošlošću, uspomenama i verzijama sebe koje smo nekada bili. Odeća postaje čuvar trenutaka koji su nam bili važni.

Svaka haljina ili jakna može nositi priču: prvi izlazak, putovanje iz snova, važan posao ili posebna osoba. Čuvajući te komade, nesvesno pokušavamo da zadržimo deo tog iskustva i osećaja koji je sa njim povezan. Često čak i nismo svesni da te stvari izazivaju nostalgične emocije – one su poput emotivnog podsetnika na ono što smo nekada bili ili osećali.

Još jedan razlog je strah od promene. Odricanje od odeće znači priznati da smo evoluirali – da telo, stil ili život više nisu isti. Taj mali čin može izazvati osećaj gubitka kontrole ili nelagodnosti, jer je odeća simbol stabilnosti u svetu koji se stalno menja. Dakle, ostavljanje starih komada u ormaru postaje način da odložimo suočavanje sa sopstvenim promenama.

Psiholozi takođe ističu da čuvanje odeće može biti povezano sa samopercepcijom. Kada probamo staru haljinu ili džemper, u ogledalu vidimo verziju sebe koju smo nekada voleli ili želeli da budemo. To može biti prijatno, ali ponekad i frustrirajuće – podseća nas na neostvarene ciljeve ili vreme koje ne možemo vratiti.

Kako se osloboditi te emotivne težine? Postepeno. Počnite sa stvarima koje nemaju snažnu uspomenu ili sa komadima koji su preveliki ili ne odgovaraju vašem stilu danas. Donacija, reciklaža ili čak kreativno prepravljanje odeće mogu pomoći da otpustite prošlost, a ipak sačuvate sećanje. Na kraju, ormar ne mora biti muzej prošlih verzija nas samih – može postati prostor koji odražava ono što smo sada i što želimo da postanemo.

Autor: S.Paunović