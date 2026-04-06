AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

EVO KAKO OČISTITI ŠERPU NAKON FARBANJA JAJA: Ako se boja uhvati, ovo skida sve, neće ostati ni trunka

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com

Ako je šerpa zaprljana farbom za jaja, najbitnije je da reaguješ što pre, jer se pigment brže "uhvati" za metal ili emajl.

Prvo je napuni toplom vodom i dodaj malo deterdženta za sudove, pa ostavi da odstoji 20–30 minuta. Nakon toga je operi sunđerom ili mekom žicom. Ako fleke i dalje ostanu, ubaci u šerpu kašiku sode bikarbone i malo sirćeta, jer će to pomoći da se pigment razgradi, pa ponovo izribaј.

Kod jače boje može da pomogne i kratko prokuvavanje vode sa sodom u šerpi, pa tek onda pranje. Bitno je da ne koristiš previše agresivne žice ako je šerpa emajlirana, da ne oštetiš površinu.

Na kraju dobro isperi i osuši, i u većini slučajeva šerpa će biti kao nova.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Društvo

PREKO OVOG BROJA SVE JE RIZIČNO Nutricionista za Pink o tome kako da na najzdraviji način obojimo jaja za Vaskrs, ali i koliko dugo su dobra za upotre

Lifestyle

Dugina jaja zaludela domaćice: Evo kako da ih ofarbate flomasterima - mala umetnička dela

Lifestyle

Večita dilema: Koliko minuta se kuvaju rovita jaja i da li je bolje staviti ih u hladnu ili vruću vodu?

Društvo

EVO KAKO DA IZBEGNETE GREŠKE DOK FARBATE JAJA: Boja će biti UJEDNAČENA AKO URADITE TAČNO OVAKO - nema greške

Lifestyle

Farbanje jaja u vinu ponovo je hit među domaćicama, nijansa je savršena a evo kako da vam ljuska ne pukne

Lifestyle

OBAVEZNO MARINIRAJTE BELO MESO AKO PEČETE U RERNI: Neće biti suvo, a tajna je u 2 trik sastojka