EVO KAKO OČISTITI ŠERPU NAKON FARBANJA JAJA: Ako se boja uhvati, ovo skida sve, neće ostati ni trunka

Ako je šerpa zaprljana farbom za jaja, najbitnije je da reaguješ što pre, jer se pigment brže "uhvati" za metal ili emajl.

Prvo je napuni toplom vodom i dodaj malo deterdženta za sudove, pa ostavi da odstoji 20–30 minuta. Nakon toga je operi sunđerom ili mekom žicom. Ako fleke i dalje ostanu, ubaci u šerpu kašiku sode bikarbone i malo sirćeta, jer će to pomoći da se pigment razgradi, pa ponovo izribaј.

Kod jače boje može da pomogne i kratko prokuvavanje vode sa sodom u šerpi, pa tek onda pranje. Bitno je da ne koristiš previše agresivne žice ako je šerpa emajlirana, da ne oštetiš površinu.

Na kraju dobro isperi i osuši, i u većini slučajeva šerpa će biti kao nova.

Autor: Iva Besarabić