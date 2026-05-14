Golubovi vam prave haos na terasi?! Ova stvar iz kuhinje ih tera kao strašilo

Ako vam terasa polako liči na javno okupljalište golubova, znajte da to nije slučajnost. Jedna sitnica iz kuhinje ih tera kao strašilo, a ne košta vas ni dinara.

Golubovi ne biraju terasu nasumično. Kada jednom procene da je mirno i bezbedno, vraćaju se uporno i ostavljaju trag koji privlači novo jato.

Klasično čišćenje vodom tu ne pomaže. Morate im poslati jasan signal da slatanje na to mesto donosi nevolju.

Aluminijumska folija plaši golubove za par minuta

Najjeftiniji kućni rasterivač golubova već imate u fioci. Iscepkajte aluminijumsku foliju na duže trake i okačite po ogradi, oko klime ili na prozorske simseve.

Na suncu blješti, na vetru šušti i pravi pokret koji ptice doživljavaju kao pretnju. Njihov vid je oštar i refleksija ih potpuno dezorijentiše.

Sličan efekat daju i druge sitnice koje se pomeraju:

stari CD-ovi okačeni na kanap

tanke trake od plastičnih kesa

male vetrenjače koje se vrte na promaji

baloni sa nacrtanim krupnim očima, jer u tom obliku prepoznaju grabljivicu

Koji miris golubove odbija sa terase

Iako mnogi misle da golubovi slabo reaguju na mirise,

određene začinske kombinacije im ozbiljno smetaju. Ljuta paprika, crni biber i cimet, posuti po mestima gde najčešće sleću, deluju kao nevidljiv zid. Ova caka ih tera kao strašilo jer iritira njihove osetljive sluznice.

Još praktičnije rešenje je domaći sprej. Pomešajte vodu, jabukovo sirće i kašičicu ljute paprike u prskalici. Poprskajte ogradu, klimu i ćoškove jednom nedeljno. Posle dve nedelje rutina im se lomi i traže novu lokaciju.

Fizička barijera kada ništa drugo ne radi

Za tvrdoglave slučajeve postoje konkretnija rešenja. Plastične bodlje za simsove ne povređuju ptice, ali im fizički oduzimaju mesto za sletanje. Sve češće se prodaju i providne silikonske varijante koje se gotovo ne primećuju sa ulice.

Mreža razvučena ispod nadstrešnice ili oko spoljne jedinice klime potpuno zatvara prilaz. Nije najlepše rešenje za oko, ali rešava problem trajno kada folija i sprej zakažu.

Novija praksa stanara u zgradama je i UV reflektujuća traka, koja ljudima izgleda providno, a pticama deluje kao vatra.

Greške zbog kojih se golubovi vraćaju

Mnogi nesvesno hrane golubove. Mrvice koje ostavljate vrapcima završe kod njih i tako ih sami pozivate iz dana u dan. Ako baš želite da hranite male ptice, postavite hranilicu daleko od ograde, na tanku granu na koju golub ne može da slegne.

Druga klasična greška je odlaganje čišćenja. Izmet sadrži feromone koji drugim golubovima poručuju da je mesto sigurno. Ako ga ne uklonite odmah, jato raste.

I na kraju, jedna metoda retko daje rezultat.

Golubovi su pametniji nego što mislite i brzo se naviknu na bilo šta statično. Tek kada spojite dve ili tri stvari, terate ih kao strašilo i ozbiljno im razbijate rutinu.

Suština je prosta. Ne možete ih samo poterati, morate ih ubediti da tu više nemaju šta da traže.

Autor: Marija Radić