UGG MUŠKE PATIKE ZA TOPLIJE DANE I GRADSKI RITAM

Globalni lifestyle brend iz Južne Kalifornije, UGG®, predstavlja novu ponudu muških patika za proleće 2026, osmišljenu za sve koji žele udobnost po kojoj je brend poznat, ali u formi prilagođenoj toplijem vremenu i dinamičnom ritmu svakodnevice.

Nova Heritage Utility kolekcija donosi svež pogled na klasične UGG® siluete, spajajućinasleđe brenda, savremeni dizajn i praktične detalje koji prate dan od jutra do večeri.Ideja je jednostavna, UGG® osećaj udobnosti ne mora da bude rezervisan samo zahladnije mesece. Zato su novi modeli napravljeni tako da budu lagani, prozračni ispremni za različite prilike, od gradskih šetnji do opuštenih vikend planova.

U fokusu kolekcije nalazi se Heritage Utility Axoid, model koji spaja svestranost patikai lakoću sandala, pa je idealan za dane u pokretu. Prozračni mrežasti paneli, elastičnekopče, zaštitni rub i đon sa Spider Rubber® Traction Pods tehnologijom donosestabilnost, izdržljivost i komfor u promenljivim prolećnim uslovima.

Za one koji žele nešto izraženiji modni stav, tu je Heritage Utility Sneaker Knoll, modelkoji kombinuje funkcionalnost i ležernu estetiku, uz đon sa Spider Rubber® TractionPods tehnologijom, postavu od recikliranog tekstila i antilop sa blago iznošenimefektom, koji mu daje prirodan, već omiljen izgled.

Heritage Utility Axoid Heritage Utility Sneaker Knoll

Pored Heritage Utility kolekcije, brend predstavlja i Lo Lowmel i Minimel modele u bežnijansama, idealne za sve prilike koje prolećna sezona donosi.

Lo Lowmel Minimel

Inspirisana južnokalifornijskim nasleđem i opuštenim načinom života, nova UGG®muška kolekcija donosi obuću koja ne traži mnogo razmišljanja, lako se kombinuje,prijatna je za nošenje i dovoljno funkcionalna za svaki dan.

UGG® modele možete da pronađete u svim Fashion&Friends prodavnicama u Srbiji, kao i u Shoezen radnjama u Beogradu i Novom Sadu, online na fashionandfriends.com i istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: S.M.