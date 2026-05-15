Zaboravite OVA ČETIRI PRAVILA o parfemima – samo jedno je zaista važno

Sigurni smo da ne možete zamisliti dan bez svog omiljenog parfema i da obožavate svoj omiljeni miris, a znate li šta je najvažnije pri korišćenju?

Na internetu kruži mnogo pravila o parfemima: određeni mirisi nose se isključivo leti, drugi su bolji za večernji izlazak, ne mešajte ih i idealno, imajte jedan miris za ceo život. Zvuči jednostavno, ali iskreno, to više nije baš relevantno. Dakle, evo četiri ukorenjena pravila o parfemima koja možete bez problema da prekršite.

4 pravila o parfemima možete da zaboravite

1. Mirisi su sezonski

Klasično pravilo: teški, slatki mirisi zimi te sveži, lagani leti. Zvuči logično, ali ko to zapravo odlučuje? Ako želite da mirišete poput vanile ili karamele usred leta, onda samo napred. Zimi jednako lako možete da se odlučite za sveže citrusne note. Granice se ionako brišu, čak i kod brendova koji više ne razmišljaju strogo sezonski. Novo pravilo: ako vam se sviđa neki miris, nosite ga.

2. Nemojte mešati mirise

Nekada se govorilo: drži se jedne linije, po mogućnosti čak i jednog brenda. Danas je to potpuno zastarelo. Kombinovanje različitih mirisa jedan je od najuzbudljivijih bjuti trendova ove godine. Možete mešati slatkaste mirise s cvetnima, sveže s toplim ili čak kombinovati pristupačne i luksuzne parfeme. Rezultat: miris koji niko drugi ne nosi.

Ove kombinacije su dobra polazna tačka:

• vanila + ruža = nežno, ženstveno, moderno

• karamela + cvetne note = toplo, ali ne preteško

• sveže + drvenasto = čisto, ali s dubinom

3. Mirisi se dele na muške i ženske

Ovo pravilo i dalje postoji, ali je zapravo zastarelo. Mirisi se sastoje od nota, a ne od oznake roda. I oni različito utiču na svačiju kožu. Navodno "muški" miris može da vam se činiti blag, a slatki miris može biti super oštar. I upravo to čini stvari uzbudljivima: upečatljiv izgled u kombinaciji s nežnim, slatkim mirisom je neočekivan i upravo zato tako dobro funkcioniše.

4. Skupi mirisi su automatski bolji

Cena iznenađujuće malo govori o efektu parfema. Postoje neverovatno dobri, pristupačni mirisi – i vrlo prosečni, skupi. Na kraju, ono što je važno jeste kako miris deluje na vašoj koži i kako se osećate.

Jedno pravilo kojeg bi zaista trebalo da se pridržavate

Uz svu ovu slobodu, zapravo postoji jedan savet koji čini razliku, a često se potcenjuje: uvek nanosite parfem na hidratiziranu, dobro negovanu kožu.

Suva koža brže upija miris. Miris brže isparava i ne razvija se pravilno. Međutim, kada je vaša koža dobro hidratizirana, miris može bolje da se razvije i traje znatno duže.

Evo kako to pravilno uraditi:

• prvo nanesite losion bez mirisa

• pustite da se kratko upije

• zatim nanesite parfem

Autor: S.M.