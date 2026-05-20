PATIKE ĆE OPET BITI KAO NOVE: Genijalan trik za čišćenje belog dela koji briše svu prljavštinu!

Zaboravite skupa sredstva — rešenje već imate u kući, a rezultat će vas oduševiti.

Beli đonovi i gumeni delovi na patikama najbrže se prljaju, a čak i potpuno nove patike posle nekoliko nošenja mogu izgledati staro i zapušteno. Ipak, postoji jednostavan trik koji domaćice i ljubitelji čistih patika masovno koriste, jer vraća belinu za svega nekoliko minuta — bez ribanja do iznemoglosti.

Sve što vam je potrebno jesu soda bikarbona i pasta za zube. Pomešajte malu količinu ova dva sastojka, pa starom četkicom za zube nežno istrljajte beli deo patika. Prljavština, sive fleke i tamni tragovi počeće da nestaju gotovo odmah, a patike će izgledati znatno svežije i čistije.

Za tvrdokorne mrlje odličan saveznik može biti i micelarna voda ili alkoholno sirće. Dovoljno je da natopite tufer i pređete preko gumenog dela patike. Ovaj trik posebno pomaže kod žutih tragova koji se često pojavljuju na belim đonovima nakon dužeg nošenja.

Važno je i da patike ne perete prečesto u mašini, jer to može oštetiti lepak i deformisati obuću. Mnogo bolji efekat daje ručno čišćenje, posebno kada se fokusirate samo na najvidljivije delove. Na taj način patike duže izgledaju novo i uredno.

Mnogi ne znaju da obična gumica za brisanje olovke može ukloniti sitne crne linije sa belog dela patika. Dovoljno je nekoliko poteza i tragovi nestaju kao rukom odneseni. Upravo zbog toga ovaj mali trik postao je hit na društvenim mrežama među ljubiteljima bele obuće.

