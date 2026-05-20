AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

PATIKE ĆE OPET BITI KAO NOVE: Genijalan trik za čišćenje belog dela koji briše svu prljavštinu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zaboravite skupa sredstva — rešenje već imate u kući, a rezultat će vas oduševiti.

Beli đonovi i gumeni delovi na patikama najbrže se prljaju, a čak i potpuno nove patike posle nekoliko nošenja mogu izgledati staro i zapušteno. Ipak, postoji jednostavan trik koji domaćice i ljubitelji čistih patika masovno koriste, jer vraća belinu za svega nekoliko minuta — bez ribanja do iznemoglosti.

Sve što vam je potrebno jesu soda bikarbona i pasta za zube. Pomešajte malu količinu ova dva sastojka, pa starom četkicom za zube nežno istrljajte beli deo patika. Prljavština, sive fleke i tamni tragovi počeće da nestaju gotovo odmah, a patike će izgledati znatno svežije i čistije.

Za tvrdokorne mrlje odličan saveznik može biti i micelarna voda ili alkoholno sirće. Dovoljno je da natopite tufer i pređete preko gumenog dela patike. Ovaj trik posebno pomaže kod žutih tragova koji se često pojavljuju na belim đonovima nakon dužeg nošenja.

Foto: Pixabay.com

Važno je i da patike ne perete prečesto u mašini, jer to može oštetiti lepak i deformisati obuću. Mnogo bolji efekat daje ručno čišćenje, posebno kada se fokusirate samo na najvidljivije delove. Na taj način patike duže izgledaju novo i uredno.

Mnogi ne znaju da obična gumica za brisanje olovke može ukloniti sitne crne linije sa belog dela patika. Dovoljno je nekoliko poteza i tragovi nestaju kao rukom odneseni. Upravo zbog toga ovaj mali trik postao je hit na društvenim mrežama među ljubiteljima bele obuće.

Autor: S.Paunović

#Patike

#moda

#tvrdokorne mrlje

#Čiste patike

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Stavite tri kašike šećera u mašinu za pranje veša i gledajte čudo: Trik koji ćete koristiti stalno

Lifestyle

Najbolji preliv za čupavce: Trik sa 2 sastojka pretvara ih u poslasticu iz snova, sočni kao iz poslastičarnice

Dom, Lepota i Moda

Soda bikarbona mu nije ni blizu: Ovaj prah rešava 10 problema u kući za koje niste imali rešenje

Lifestyle

TRIK ZA BORBU PROTIV POSPANOSTI! Pogledajte ovaj video i sve će vam biti jasno!

Lifestyle

Genijalan trik koji odmah otčepljuje zapušenu sudoperu: Ostavite ovaj rastvor preko noći i sam će odraditi sav posao

Lifestyle

Gibanica iz tiganja, ukusna i hrskava kao da ste je pekli u rerni: Recept koji ćete praviti stalno