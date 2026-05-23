Kako stres menja kožu i ubrzava starenje: Nevidljivi neprijatelj lepote

Kada um puca, koža prva pokazuje šta se dešava iznutra

Stres se često posmatra kao mentalno stanje, ali njegovi tragovi vrlo brzo postaju vidljivi i na koži. Dermatolozi ističu da koža i nervni sistem imaju duboku biološku vezu, zbog čega se emotično opterećenje često “preslikava” na lice. U praksi to znači da dugotrajan stres može ubrzati pojavu bora, umanjiti sjaj kože i narušiti njen prirodni balans.

Kada je organizam pod stresom, povećava se lučenje hormona kortizola. Ovaj hormon u kratkom roku pomaže telu da se izbori sa pritiskom, ali na duže staze može da izazove brojne promene na koži. Kortizol razgrađuje kolagen i elastin — proteine odgovorne za čvrstinu i elastičnost kože — što dovodi do bržeg stvaranja bora i gubitka tonusa.

Osim toga, stres utiče i na prirodnu barijeru kože. Ona postaje osetljivija, sklonija dehidrataciji i iritacijama, pa lice često izgleda umorno i beživotno. Mnogi ljudi tada primećuju pojavu crvenila, akni ili pojačanu osetljivost, čak i ako ranije nisu imali slične probleme. Još jedan važan faktor je i poremećaj sna koji često prati stres. Nedostatak kvalitetnog odmora dodatno usporava regeneraciju kože, zbog čega se tamni podočnjaci, neujednačen ten i sitne linije još više ističu. Upravo zato se kaže da se “umor vidi na licu” — i to nije samo fraza, već stvaran fiziološki proces.

Dugotrajna izloženost stresu može čak promeniti i način na koji koža reaguje na spoljne faktore poput sunca i zagađenja. Slabija otpornost znači brže oštećenje ćelija i ubrzano starenje, što se vremenom odražava na celokupan izgled kože.

Iako se stres ne može uvek izbeći, njegov uticaj na kožu je vrlo stvaran i vidljiv. Kada postane hroničan, on ne utiče samo na raspoloženje, već i na strukturu i kvalitet kože. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost balansa između mentalnog zdravlja, odmora i nege kože — jer lepota, u velikoj meri, počinje iznutra.

Autor: S.Paunović